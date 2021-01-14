Недвижимость

Псковское УФНС России разъяснило, какие налоги нужно заплатить за подаренную квартиру или дом

Какие налоги нужно заплатить за подаренную квартиру или дом, разъяснили в УФНС России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, дарением признается сделка, в ходе которой собственник имущества (даритель), в данном случае владелец квартиры, дома или другой недвижимости, на безвозмездной основе передает его в полное владение иной стороне (одаряемый). При этом необходимо помнить, что совершение и оформление такой сделки облагается налогом, а налоговая обязанность возникает именно у одаряемого (даритель не должен платить налог, так как передает недвижимость безвозмездно, не получая прибыли).

Однако закон освобождает от уплаты НДФЛ тех, кто приходится дарителю членом семьи или близким родственником (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Таковыми признаются дети и родители, официальные супруги, внуки и дедушки (или бабушки), братья и сестры (полностью родные или имеющие одного общего родителя).

Если даритель и одаряемый не относятся ни к одной из перечисленных категорий (например, тетя и племянник, зять и теща и т.д.), одаряемому придется уплатить НДФЛ.

Но в отдельных случаях допускается освобождение от уплаты НДФЛ, даже если даритель и одаряемый не приходятся друг другу родственниками из указанного перечня. В соответствии с письмом Минфина от 29.01.2018 № 03-04-05/4896 такой случай наступает, если есть решение суда, которым они признаны членами одной семьи.

Однако к сожителям эта норма не относится - поскольку в отсутствие официальной регистрации брака они не являются родственниками с точки зрения закона.

В случае, если договор дарения будет расторгнут, одаряемый не должен платить НДФЛ (Письмо ФНС от 08.12.2020 № БС-4-11/20190@), так как не получает дохода. Освобождение применяется со дня, когда в ЕГРН была внесена запись о переходе собственности на недвижимость обратно к дарителю.

Напомним, сумма налога определяется сейчас как 13% от кадастровой стоимости подаренной квартиры или дома по состоянию на 1 января года, в котором был зарегистрирован переход собственности к одаряемому. Для налоговых нерезидентов ставка налога повышается до 30% (ст. 214.10 НК РФ, письмо Минфина от 28.04.2020 № 03-04-05/34402).