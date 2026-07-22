«Дневной дозор»: Самострои — проблема Пскова?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Самострои — проблема Пскова?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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За последнюю четверть века наш город заметно преобразился. Он стал более современным, комфортным, а его облик во многом очистился от визуального шума. Однако достаточно часто в публичной плоскости появляется информация о том, что где-то, ни с кем не согласованно, был поставлен ларек, построен гараж, организована пристройка, или вообще кто-то решил открыть кафе в водоохранной зоне. В конце декабря минувшего года на Коммунальной улице, 40 была снесена незаконная пристройка к дому, в которой был организован продовольственный магазин. А летом возле псковского пляжа были незаконно установлены портативные бани. С 2023 года за нарушение правил в Пскове демонтировали около 60 нестационарных торговых объектов.

В сегодняшней программе мы решили узнать, как обстоят дела с самостроями в Пскове? Являются ли они проблемой для города? Какие есть пути решения? Давайте искать ответы вместе в программе «Дневной дозор».

Глава города Пскова Борис Елкин озвучил решение по судьбе одного из самых одиозных объектов нестационарной торговли Пскова — комплекса «Магеллан» на Рижском проспекте, известного многим псковичам, как «коровник», или «конюшня». Вопрос о сносе данного нестационарного торгового объекта поднимался неоднократно за последние годы, судебные тяжбы ведутся уже достаточно продолжительное время, но сейчас все близится к логическому завершению. Также глава рассказал о том, как решается вопрос в отношении других незаконных построек в черте нашего города.

«Судебные тяжбы в нескольких инстанциях в части законности его расположения завершены. Сейчас вопрос стоит на тему сноса, он уже близится к завершению. Это, к сожалению, только через суд. Мы понимаем, что это небыстрый процесс, но у нас есть законодательство Российской Федерации, в соответствии с которым мы должны все бюрократические составляющие пройти. Но законность расторжения договора уже в трех инстанциях суд подтвердил. Законность нашего непродления оспаривали контрагенты, которые были собственниками этого здания. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос с судом решится, и мы уже приступим к физическому демонтажу. Вопрос незаконных построек, пристроек каких-то объектов, острый, и мы всегда его держим на особом внимании. Здесь нужно сказать большое спасибо неравнодушным жителям, которые это тоже выявляют. Понятное дело, что сотрудники администрации не могут ездить по городу круглые сутки и смотреть, что строится законно, а что нет. Я больше скажу, в части законности построек есть же понятия смежных, профильных управлений, которые не могут даже знать, насколько это законно. Но эта работа ведется. Мы за последний год снесли очень большое количество незаконных построек и пристроек к домам. Мы просто эту работу не сильно показываем, но она ведется в ежедневном режиме. Где-то это длится чуть дольше, потому что судебные тяжбы идут, но этот вопрос всегда стоит на контроле. Даже вопрос этих бань — как только я об этом узнал, мы сразу оперативно начали отрабатывать этот вопрос».

Депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков не считает проблему несогласованных построек и пристроек характерной для своей территории.

«Если бы что-то такое было, то я бы об этом знал. В памяти у меня не всплывает что-либо такое. Мало того, у нас жители активны и всегда сообщают о тех или иных случаях, происшествиях или каких-то там подозрительных вещах. Не было ничего».

Коллега Григория Стороненкова, депутат Псковской городской Думы Денис Иванов не наблюдает на территории своего округа каких-либо незаконно пристроенных сооружений к домам, гаражей или же прочих несогласованных построек. На территории города, по его наблюдению, иногда «всплывают» какие-то нелегальные постройки, однако, по его мнению, подобных становится все меньше и меньше.

«Что касается моего округа, у меня проблем таких не было, чтобы что-то мы сносили. Я отношусь к такому разряду людей, которые много раз подумают, прежде чем что-то строить. И призываю к этому людей, которые строят такие незаконные постройки, чтобы они понимали, что такие сооружения находятся вне рамках правового поля, их могут снести. Поэтому этого делать не стоит. Рано или поздно все равно это станет понятно, только деньги потеряете. Для этого можно арендовать площадь, если какое-то место конкретно интересует. Самовольно застраиваться не стоит. Тем более мы столько сил приложили для того, чтобы даже архитектурный стиль вывесок поменять у всего остального. Заметьте, какой Псков стал чистенький, аккуратненький. Вначале, конечно, я сам был против, когда я счета платил за изменение вывесок, но сейчас вижу, что оно того стоило. Может, сейчас и остались какие-то небольшие проблемные места, пережиток девяностых, но в целом все почистили. Мне кажется, что это и с менталитетом может быть связано. Вот восточные люди — у них другой менталитет, они приехали с другими правилами. Соответственно, если у них нормально считается торговать на улице продуктами питания, то у нас это запрещено. Бороться с этим, конечно, надо, но в то же время не надо про бизнес забывать. Тут такая дилемма: бизнесменов не так много, а жителей намного больше, и люди хотят видеть свой город во всей красе. Поэтому зачастую какая-то реклама наружная идет, какие-то вещи наспех построены. Они, конечно, портят вид, который создавали наши предки. Но я надеюсь, что мы будем дальше также следить за городом, и он будет таким же красивым».

А вот у депутата Псковской городской Думы по 6-му округу, главного врача Детской областной клинической больницы Евгения Васильева определенные сложности с несанкционированными постройками на территории округа имеются. Он рассказал о том, какие препятствия чаще всего возникают на пути сноса подобной несогласованной конструкции.

«У нас много обращений граждан - именно по депутатскому корпусу и ко мне лично. И во время контрольных выездов с главой города люди говорили о незаконных постройках. Чаще всего это гаражи или какие-то ларьки. Как правило, мы встречаемся с тем, что построено еще в период девяностых или в начале двухтысячных годов, когда правовое поле не учитывало эти мелкие нюансы. В последующем, естественно, постройки стоят на планах утилизации, однако чаще всего мы сталкиваемся с проблемой поиска хозяев. Ввиду того, что их, может, нет в живых, или если хозяева сменили место жительства, эти постройки просто являются брошенными. А дальше начинается определенный правовой механизм для того, чтобы убрать эти постройки, что тоже требует определенного времени. Поэтому зачастую приведение территории в порядок - это дело, мягко говоря, не то, что не одного месяца, а затягивается на несколько лет. Они сопровождаются судами, решениями, депутатскими сессиями и прочее, прочее, прочее. Но город за это время приятно преобразился, сейчас является центром привлечения внимания для туристов со всей России».

Положительную тенденцию в очищении городских улиц от несогласованных строений видит и депутат Псковской городской Думы по 1-иу избирательному округу Юрий Бурлин. Он рассказал, откуда взялись несанкционированные бани вблизи городского пляжа, и поделился своим отношением к нелегально установленным ларькам, палаткам и гаражам в городской черте.

«Сейчас, наоборот, такого нет. Все очень быстро видно, особенно если кто-то поставил это внезапно, в течение какого-то времени. Что касается незаконных бань, я выяснил, что они были поставлены зимой. Их просто передвинули, и они кому-то попались на вид. Бани были от "моржей", они их поставили, как спортивное оборудование. Это не про какие-то платные бани. По поводу старых гаражей, мини-магазинов, пристроек и ларьков, я считаю, что сейчас это все отрегулировано. Если и есть какое-то советское прошлое, которое не узаконено, оно и не мешает кому-то. Потихоньку, в течение большого периода времени, порядка десяти лет наводится порядок — гаражи старые вывозятся, ларьки посчитаны (в хорошем смысле этого слова). А по поводу каких-то незаконных пристроек — каждый случай единичный. Поэтому такого нет».

Председатель Псковского регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев негативно относится ко всем незаконно установленным конструкциям на территории города, однако, по его мнению, могут быть и случаи, когда подобное сооружение лучше сохранить, чем ликвидировать.

«Я против любой незаконной, несанкционированной постройки, потому что это открывает ящик Пандоры. Одному разрешили или сделали вид, что можно, значит, можно и другому. Поэтому несанкционированные все должны быть вне закона. Но сносить или не сносить — все-таки должен быть подход индивидуальный. А вдруг это появившееся сооружение настолько полюбилось псковичам и гостям, что надо его оставить и сохранить?».

В конце октября 2020 года в Пскове начался снос ларьков и торговых павильонов в районе Четырех углов. В городской администрации заявили, что все объекты установлены незаконно и подлежат демонтажу. И на памяти руководителя управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрия Гусакова это единственный случай, который был связан со сносом нелегальных строений на территории его «управляйки».

«Я не скажу, что там был несанкционированный павильон. У него, я так понимаю, просто закончился договор аренды, и по каким-то причинам новый договор не удалось заключить, поэтому его убрали. Время идет, меняются и приоритеты, и сама модель торговли в городе. Если в девяностые годы активно торговали в ларьках, то сейчас ситуация изменилась, мы стали более цивилизованными. Крупные магазины отвечают за продаваемый товар и больший ассортимент могут предложить. Я считаю, что в городе порядок наводят, есть тенденция укрупнения торговых точек, поэтому мы видим, что видим. У меня таких проблем особо не было».

У представителей малого и среднего бизнеса возникает очень много вопросов и обращений к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадию Мурылеву относительно нестационарных торговых объектов. Он рассказал о том, что чаще всего становилось причиной сноса торговых или иных конструкций, а также проинформировал про грядущие изменения, связанные с НТО, на которые предпринимателям региона стоит обратить пристальное внимание.

«Малый и средний бизнес обращается довольно часто с проблемой взаимоотношений в городе Пскове. Соглашусь, что иногда предприниматели не всегда правы в этих спорах, но, конечно же, они обращаются, в том числе, и по сносу их павильонов. Это было связано, в том числе, и с заключением договоров в том году с администрацией города Пскова. Невовремя были проведены пролонгации. Это связано и с нарушениями самих предпринимателей, когда они не вносят вовремя плату. Есть законные основания для администрации города расторгать данные договора. Через год вступит в полном объеме дизайн-код на НТО, который тоже повлечет за собой последствия и возможный демонтаж многих павильонов в городе. Поэтому сейчас уже нужно говорить об этом. Я призываю предпринимателей внимательно почитать дизайн-код НТО и обратить внимание на те изменения, которые касаются, в том числе, и действующих, и приводить в соответствие, дабы избежать новой волны демонтажа павильонов».

В программе наши собеседники делились своими наблюдениями о том, как обстоят дела с самостроями в Пскове и являются ли они проблемой для города. К некоторым комментаторам обращения граждан о несанкционированных строениях все же поступают, и ряд трудностей, связанных с демонтажем этих нелегальных построек, возникает. Однако большая часть наших спикеров отмечает, что за последние годы ситуация с незаконно установленными палатками, ларьками, пристройками и гаражами заметно улучшилась. Городские власти действительно контролируют ситуацию с самостроями, а в скором времени с лица одной из центральных улиц города пропадет и главный пережиток «лихих 90-х» - торговый центр «Магеллан».

Александра Братчикова