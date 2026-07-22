 
Недвижимость

«ЛУГ-Девелопмент» досрочно сдал жилье в Псковском округе

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Дом на улице Героя Досягаева, 4 ввели в эксплуатацию раньше контрактных обязательств. Об этом сообщил генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик в ходе осмотра дома на улице Героя Досягаева, 4, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам гендиректора, изначально дом №4 планировали ввести в эксплуатацию только в декабре. Сейчас ключи уже почти у всех новоселов:

«Сейчас покупатели активно делают отделочные работы под свои дизайны и возможности. Дом рассчитан на 135 квартир, и почти все заселены – порядка 95%».

На встречу также пришла глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова. Она сообщила, что до конца года застройщик досрочно сдаст еще два дома – на улицах Героя Досягаева, 6 и Пражской, 9. По ее словам, изначально их планировали ввести только в 2027 году, но компания идет с опережением графика.

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