«Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как «топливный кризис» влияет на стройку

Слушайте завтра, 23 июля, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры».

Ключевые темы, которые ведущий Константин Калиниченко обсудит с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком:

Как меняется ценообразование на строительство в Псковской области из-за «топливного кризиса»?

Почему цены на новостройки в Пскове продолжают расти, а застройщикам проще отложить строительство дома?

Действительно ли банки зарабатывают на стройке больше самих девелоперов?

Как продвигается возведение дома на улице Завеличенской, 15?

Начало программы в 08:33. Повтор в 18:35. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.