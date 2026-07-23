Парковка размером со стадион и безбарьерная среда для псковичей: как «ЛУГ-Девелопмент» учитывает запросы покупателей

Дом на улице Героя Досягаева, 4 полностью адаптирован для маломобильных граждан. Об этом сообщил генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик в ходе осмотра новостройки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Гендиректор подчеркнул, что в доме понижены входные группы, а лифт опускается на нулевую отметку, чтобы мама с коляской или человек с инвалидностью могли беспрепятственно попасть в подъезд. Еще одним преимуществом новостройки является двор с детским садом и большие парковки.

«Во дворе этого дома находится муниципальный детский сад, ранее построенный нами и переданный городской администрации. Ребенка можно отдать в садик, не выходя за пределы двора – редкость и большое благо для жителей. Кроме того, с торца дома мы отказались от строительства еще одного жилого дома в пользу парковок. Их площадь примерно равна стадиону, чтобы у жителей никогда не было проблем с машинами», – подчеркнул Олег Товстик.

Однако, этот дом – лишь малая часть большой работы по развитию территории, которая началась еще в 2012 году. По мнению гендиректора, каждый дом застройщика уникален по-своему.

«Мы набираемся опыта, учитываем просьбы и пожелания покупателей в следующих проектах. Коллектив – наш главный актив: профессиональный и опытный, любой проект нам по плечу», – резюмировал Олег Товстик.

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