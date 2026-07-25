Один из ключевых застройщиков региона: «ЛУГ-Девелопмент» раскрыл секрет десятилетнего успеха

Застройщик «ЛУГ-Девелопмент» стал одним из флагманов жилищного строительства в Пскове. Секрет успеха группы компаний – в зрелости команды и опыте, измеренным десятилетиями. Такое мнение высказал генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик в ходе осмотра дома на улице Героя Досягаева, 4, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Коллектив – наш главный актив: профессиональный и опытный, любой проект нам по плечу», – подчеркнул гендиректор.

За десятки лет работы застройщик освоил все современные технологии домостроения: от каркасно-панельного до кирпичного. При этом каждый дом получается уникальным. Говоря о знаковых проектах «ЛУГ-Девелопмент», директор выделил дом «Парус Делюкс» на Ольгинской набережной с видом на Троицкий собор и выходом к реке Великой, а также необычный дом на улице Пароменской, 24 – четырехэтажный, с угловыми башенками.

«Мы набрались опыта, учитываем просьбы и пожелания покупателей в следующих проектах», – резюмировал Олег Товстик.

В ближайших планах компании – завершение домов на улицах Героя Досягаева, 6 и Пражской 9, а также активное освоение 16-го квартала. Там, на границе с Рижским проспектом, вырастет ЖК «Панорама» с захватывающими видами из окон 16-этажных высоток.