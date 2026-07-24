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ЖК «Семейный», «Европа» и «Панорама»: три этапа формирования нового микрорайона от «ЛУГ-Девелопмент»

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«ЛУГ-Девелопмент» продолжает поэтапно формировать новый микрорайон в Псковском муниципальном округе. Сейчас компания реализует три больших проекта, которые формируют облик территории.

Первый проект – ЖК «Европа» – начало масштабного жилого района. Второй этап – уже сданный дом на улице Героя Досягаева, 4, который входит в состав ЖК «Семейный». Дом заселен на 95% и рассчитан на 135 квартир. В ближайших планах – завершение домов №6 и №7, которые планируется ввести досрочно до конца года.

Третий этап – кварталы на перспективу. Компания ведет активное освоение 16-го квартала, где на границе с Рижским проспектом вырастет ЖК «Панорама» с захватывающими видами из окон 16-этажных высоток.

«Планы строительства расписаны до конца 2030 года не только в этом районе, но и на Запсковье и Завеличье», – подчеркнул генеральный директор компании-застройщика «ЛУГ-Девелопмент» Олег Товстик.

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