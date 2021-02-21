Недвижимость

Псковская область вошла в список регионов с потенциалом продления льготной ипотеки

В 24 российских регионах России, в том числе и в Псковской области, льготную ипотеку как антикризисную меру можно было бы продлить. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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По расчетам регулятора, программы льготной ипотеки могли бы продолжаться без негативных эффектов в следующих регионах: Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Псковская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Астраханская, Томская, Курганская области, пишет газета «Известия».

В этих субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет, пояснила Эльвира Набиуллина.

«Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. В таких регионах как антикризисную меру льготную ипотеку можно было бы продлить», - заявила глава Центробанка.

Однако в целом программу нужно сворачивать с июля этого года, подтвердила Эльвира Набиуллина.

«Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать и людей в этот период, и строителей. Но - здесь наша позиция не изменилась - как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен - мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья», - рассказала Эльвира Набиуллина.

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была принята в разгар пандемии. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.