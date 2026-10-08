 
Недвижимость

«Квадратные метры»: Новые правила семейной ипотеки

0

Слушайте завтра, 8 октября, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры». Текущую ситуацию на рынке жилья и ход строительства дома на Завеличенской, 15 с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком обсудит ведущий Олег Добрынин.

1 октября стартовали новые правила семейной ипотеки — ставка теперь зависит от количества детей: от 2% для многодетных до 10% для семей с одним ребёнком в регионах. Как псковичи отреагировали — был ли всплеск сделок в сентябре? Насколько ощутимыми стали изменения для типичного псковского покупателя? Насколько реально сдать дом на Завеличенской до конца этого года? 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026