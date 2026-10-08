«Квадратные метры»: Новые правила семейной ипотеки

Слушайте завтра, 8 октября, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Квадратные метры». Текущую ситуацию на рынке жилья и ход строительства дома на Завеличенской, 15 с руководителем проекта ООО СЗ «Монолит» Олегом Брячаком обсудит ведущий Олег Добрынин.

1 октября стартовали новые правила семейной ипотеки — ставка теперь зависит от количества детей: от 2% для многодетных до 10% для семей с одним ребёнком в регионах. Как псковичи отреагировали — был ли всплеск сделок в сентябре? Насколько ощутимыми стали изменения для типичного псковского покупателя? Насколько реально сдать дом на Завеличенской до конца этого года?