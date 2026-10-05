В сентябре выдачи ипотеки в России выросли на 60%, но дальше рынок сбавит обороты

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объём ипотечных выдач в банках страны составил порядка 600 миллиардов рублей — это примерно на 60% больше результата августа и на 50% превышает показатель сентября прошлого года.

Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров государственной семейной ипотеки с 1 октября. На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году. Доля семейной ипотеки в общем объёме, по оценкам банка, составила около 64%.

Кроме того, сентябрь стал самым сильным месяцем с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объём продаж составил 800 миллиардов рублей.

С начала года совокупный объём ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 триллионов рублей — это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.