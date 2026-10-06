Итоги сентября 2026: ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку» и рекордные выдачи базовых программ

Аналитический центр Домклик подвел итоги ипотечного рынка в сентябре 2026 года. Из-за ажиотажного спроса на «Семейную ипотеку» – уже третьего в этом году – объём выдач льготных программ составил свыше 330 миллиардов рублей. Из этой суммы почти 303 миллиарда рублей пришлись непосредственно на «Семейную ипотеку». Одновременно с этим выросли и объёмы базовой ипотеки до более чем 114 миллиардов рублей (+9,2 к августу 2026).

«Главным событием сентября стало изменение условий "Семейной ипотеки", что, несомненно, подтолкнуло заемщиков к тому, чтобы успеть оформить кредит до 1 октября. По итогам месяца выдачи по программе превысили 300 миллиардов рублей, причём почти половина данной суммы (148,3 миллиардов рублей) пришлась на период с 21 по 28 сентября. На этом фоне доля льготных программ в общем объёме ипотечного рынка вновь приблизилась к показателям 2025 года, составив 74%», - отметил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, активность заемщиков в преддверии изменений в программе в последние месяцы достигала пика несколько раз. Каждый раз всплеску спроса предшествовали новости об ограничениях или ожидание новых условий, а после наступал спад. Так было в январе (243,5 миллиарда рублей), затем в июне (222,4 миллиарда рублей) на фоне ожидаемых ограничений с 1 июля, и, наконец, в сентябре. Сентябрьская волна оказалась самой мощной из трёх в 2026 году и уступила только пиковым выдачам декабря 2025 года (468,1 миллиардов рублей).

«В то же время объём выдач по базовым программам также вырос, превысив 114 миллиардов рублей (+9,2% к августу). Таким образом, даже несмотря на ажиотаж вокруг льготных программ, рыночная ипотека постепенно укрепляет позиции и становится более распространенным инструментом для покупки жилья», - заключил Алексей Лейпи.

Фото: Сбербанк

Распределение объёмов выданной ипотеки по программам в сентябре 2026 года (топ-10 регионов по объёму выдач). Доля выдач по программе «Семейная ипотека» относительно общего объема выдач за месяц показана зеленым, IT-ипотеки – фиолетовым, «Дальневосточной и Арктической» – голубым, «Региональной» – оранжевым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) показана серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда они превышают 0,5%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках – изменение относительно предыдущего месяца).

Семейная ипотека: рекордные выдачи в 2026 году

В сентябре россияне оформили ипотечных кредитов по «Семейной ипотеке» на общую сумму 302,8 миллиардов рублей. Это на 63,7% больше, чем в сентябре 2025 года (185 миллиардов рублей), и в 2,2 раза выше, чем в августе 2026 года (137,3 миллиарда рублей). Такие масштабные объёмы кредитования можно отнести к опережающему спросу: заёмщики, планировавшие взять ипотеку в конце 2026 года или откладывающие данное решение «на потом», поспешили воспользоваться текущими условиями, так как с 1 октября её условия были скорректированы – программа стала более адресной и демографически ориентированной.

Регионами с самой высокой долей «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач в сентябре 2026 года стали Республика Хакасия (83,1%), Астраханская область и Республика Марий Эл (по 79,4%), а также Калининградская область (78,8%). Среди крупных регионов традиционно повышенный спрос на программу зафиксирован в Ростовской области (77,2%) и Краснодарском крае (75,5%).

Рыночные программы: рост вне зависимости волн спроса на «Семейную ипотеку»

Показательно, что на фоне рекордного ажиотажа по льготной программе объем выдач базовой ипотеки не снизился. Выдачи по рыночным программам в сентябре достигли свыше 114 миллиардов рублей – на 91,9% больше, чем год назад (59,5 миллиардов рублей), и на 9,2% больше, чем в августе 2026 года (104,6 миллиарда рублей).

Сентябрь стал максимумом для базовой ипотеки в 2026 году. С начала 2026 года кредитование по рыночным ставкам выросло более чем в два раза: с 52,9 миллиардов рублей в январе до более 114 миллиардов рублей. За это время рыночные программы показывали рост даже в месяцы всплесков спроса на «Семейную ипотеку», а небольшое снижение отмечалось лишь в мае (86,6 миллиардов рублей после 97,6 миллиардов рублей в апреле). Это подтверждает, что на фоне снижения ключевой ставки спрос постепенно перераспределяется в сторону рыночных инструментов.

Самый высокий интерес к ипотеке по рыночным ставкам в сентябре 2026 года зафиксирован на Северо-Западе (40,5% в Мурманской области, а в Ленинградской и Новгородской – по 37,2%), на Дальнем Востоке (Камчатский край – 44%) и в Поволжье (Самарская область – 33%). Среди крупных регионов выделяется Москва, где на базовые программы пришёлся 31% от общего объёма кредитования.

Другие льготные программы

Выдачи по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» в сентябре выросли на 8,5% к августу и составили 21,5 миллиардов рублей, что на 17,5% выше показателя сентября 2025 года (18,3 миллиарда рублей). Объём выданной «ИТ-ипотеки» составил 4,8 миллиардов рублей: рост к августу на 2,1% и снижение на 4% год к году. Обе программы остаются нишевыми инструментами, и поэтому резкий всплеск спроса на «Семейную ипотеку» их не затронул.

По итогам сентября наиболее высокая доля выдач ДВиА отмечена в Архангельской области (64,8%), Республике Бурятия (62,4%), Республике Саха (Якутия) (61,2%), а также в Приморском крае (60,8%).

Как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объему выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Для расчетов используются данные по заключенным ипотечным сделкам Сбера. При подсчете объема выдач также учитываются транши (последующие выдачи).