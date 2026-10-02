СберСтрахование добавила в покрытие полисов ипотечного страхования ущерб от БПЛА

СберСтрахование расширила защиту ипотечных заёмщиков. С 1 октября повреждения домов и квартир из-за атак БПЛА входят в базовое покрытие полисов ипотечного страхования жилья, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

Раньше такие ситуации не были прямо прописаны в договоре: компания рассматривала каждое обращение индивидуально и производила выплаты сверх его условий.

Теперь соответствующий риск закреплён в страховом договоре. В покрытие также включены последствия террористического акта и диверсии — раньше они были исключением.

«Повреждение домов и квартир из-за БПЛА — реальный риск, с которым уже сталкиваются люди. Крупные страховые компании часто стараются платить в таких случаях, но формальное право отказать у них остаётся — если компетентные органы признают событие терактом. И такие ситуации бывают. Со своей стороны мы всегда шли навстречу и платили, выходя за рамки договора. Только в этом году выплат из-за БПЛА было больше тысячи, из которых 52% — по ипотечному жилью. Теперь мы прямо прописали этот риск в полисе и осознанно не стали менять его стоимость: для человека защита должна стать понятнее, а не дороже», - сказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Ипотечное страхование жилья необходимо по закону при покупке готовой недвижимости в ипотеку. С 1 ноября Сбер будет принимать у аккредитованных страховых компаний только полисы, в которые входит покрытие риска повреждения из-за атак БПЛА, террористических актов и диверсий. До 31 октября включительно банк продолжает принимать полисы без этих рисков. Полисы СберСтрахования, оформляемые с 1 октября, новым условиям уже соответствуют.

Ранее оформленные полисы ипотечного страхования недвижимости от СберСтрахования остаются в силе, никакие действия по ним не требуются. По этим полисам компания продолжит оказывать поддержку клиентам, столкнувшимся с рисками БПЛА.

За 8 месяцев 2026 года ипотечные заёмщики оформили в СберСтраховании более 1,1 млн полисов ипотечного страхования жилья. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще других свои дома и квартиры страховали жители Московской области (8% от всех полисов ипотечного страхования, оформленных за январь-август 2026 года, Москвы (5%), Краснодарского края, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан — по 4%.