Недвижимость

Глава Минстроя сообщил о решении проблемы обманутых дольщиков в Псковской области

Власти регионов взяли на себя обязательства самостоятельно восстановить права обманутых дольщиков по 1400 долгостроев до 2025 года без привлечения федеральных механизмов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

«Значительную роль в решении проблем обманутых дольщиков играют региональные органы государственной власти. Восстановление прав граждан за счет механизмов субъектов РФ осуществляется на основании утвержденных региональных дорожных карт. В соответствии с такими дорожными картами в период 2021-2025 годов планируется обеспечить восстановление прав граждан в 1 439 объектах», - говорится в сообщении. По данным Минстроя, в 55 субъектах созданы региональные фонды защиты прав дольщиков, еще в двух они появятся в ближайшее время.

Для восстановления прав обманутых дольщиков на федеральном уровне используются два механизма - это завершение строительства проблемных домов и выплаты возмещения обманутым дольщикам. Этим занимается федеральный Фонд защиты прав - участников долевого строительства.

«Для решения вопроса в 2018-2021 годах Фонду предоставлены средства в объеме 103,5 млрд рублей, приняты обязательства по восстановлению прав 74,3 тыс. граждан по 765 объектам», - приводятся в сообщении слова главы Минстроя России Ирека Файзуллина. Он отметил, что в 12 регионах нет долгостроев.

В пяти из них проблема обманутых дольщиков была решена в прошлом году - это Республика Алтай, Псковская и Мурманская области, Республика Тыва, Ненецкий АО.

Кроме того, с 2019 года по 31 марта 2021 года были достроены 33 проблемных объекта, что позволило восстановить права 9,5 тыс. человек, компенсации выплачены 16,9 тыс. обманутых дольщиков на общую сумму 30,4 млрд рублей. Также восстановлены права 27,6 тыс. дольщиков бывшего застройщика СУ-155 (130 домов в 14 регионах).

Предупредить появление новых обманутых дольщиков в России призвана реформа по переходу строительной отрасли на проектное финансирование. На сегодняшний день доля проектов, которые возводятся по счетам эскроу, в общем объеме строящегося многоквартирного жилья составляет более 60%, сообщили в Минстрое. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу на 1 апреля 2021 года, превысил 1,61 трлн рублей.