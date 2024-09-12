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Средний чек на ремонт вырос на 22,5%: стройматериалы дорожают, а спрос растет

15.10.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Средний чек на товары для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года в России за год увеличился на 22,5%. Поставщики такой продукции стали повышать цены, видя спрос на нее со стороны дольщиков, купивших квартиры в новостройках три-четыре года назад, в разгар выдачи льготной ипотеки. Сейчас на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров потребуется минимум 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной размером 73 квадратных метров — почти 3 миллиона рублей.

Причинами роста среднего чека помимо инфляции стали сезонный спрос и рост цен на строительные материалы, отмечает гендиректор Life Pay Ашот Григорян.

По данным Росстата, потребительские цены на стройматериалы и на ремонт жилья за год выросли на 8–11%. Это обусловлено политикой поставщиков, которые повышают цены, говорят в пресс-службе «Лемана Про» (бывший Leroy Merlin). По данным сервиса ReRooms, сейчас затраты на ремонт двухкомнатной квартиры (55 кв. м) в среднем составляют 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной (73 кв. м) — около 3 миллионов рублей , что на 7–10% больше год к году.

Цены растут вслед за спросом, который, по словам руководителя отдела строительных материалов и техники сети OBI Ольги Поповой, обеспечивают те, кто купил квартиры на первичном рынке три-четыре года назад и сейчас приступил к ремонту своей недвижимости. По данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ», в январе—августе 2024 года в целом по стране ввод жилья составил 71,3 миллиона квадратных метров, что на 2% больше год к году.

В то же время аналитики замечают снижение числа трансакций, пишет «Коммерсантъ».

Это, по мнению Ольги Поповой, связано с тем, что потребители закупают сразу большое количество материалов. Таким образом, полагает Ашот Григорян, покупатели пытаются закупить необходимые товары заранее, чтобы не покупать их потом по более высокой стоимости.

Тренд на рост количества позиций в одном чеке касается и онлайн-покупок, отмечает гендиректор сети Mr.Doors Сергей Шихов. Россияне предпочитают покупать товары, особенно крупногабаритные, через интернет-магазины и маркетплейсы, поясняет Ольга Попова. Аналитики «Платформы ОФД» подсчитали, что в сентябре 2024 года число покупок в онлайне увеличилось на 15% за счет перетока покупателей.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» сообщили, что товары для строительства и ремонта — одна из наиболее популярных категорий по количеству заказов на маркетплейсе. За три первых квартала 2024 года число покупок этой продукции выросло на 30% год к году, подсчитали в компании.

По словам Сергея Шихова, в текущей экономической ситуации российские потребители стараются грамотно инвестировать свои сбережения, поэтому перед покупкой в офлайн-магазинах изучают качество продукции заранее.

Кроме того, граждане все чаще приобретают все необходимое для ремонта в одном магазине, отмечает директор по развитию цифровой аренды и управлению недвижимостью «Самолет Плюс» Ефим Вайсберг.

С учетом объема ранее выданной льготной ипотеки и небольшой доли вводимого жилья с чистовой отделкой, в будущем можно ожидать роста оборотов по продаже строительных и отделочных материалов, прогнозирует Ольга Попова. В августе 2024 года в целом по России выдано ипотечных кредитов на общую сумму 161 млрд рублей, подсчитали в Frank RG. По данным компании «Метриум», доля квартир без ремонта в новостройках только в Москве по итогам третьего квартала 2024 года составила 29%, что на 7 процентных пунктов больше год к году.

Теги: #строительство #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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