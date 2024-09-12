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Недвижимость

Сколько россиян живут в собственном жилье - опрос

13.10.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Большинство (70%) россиян живут в собственном жилье, 15% - в арендованном, в квартирах проживают 78% респондентов, из них 86% хотели бы стать владельцами собственного жилья, следует из опроса.

«Опрос показывает, что россияне предпочитают владеть жильем, а не арендовать его: 70% респондентов живут в собственном жилье против 15%, живущих в арендованном», - сообщила пресс-служба организации.

В ней отметили, что большинство россиян, арендующих жилье, вынуждены делать это из-за недостаточного дохода. Почти половина (46%) из них испытывают трудности даже с покупкой одежды.

«Подавляющее большинство респондентов (78%) живут в квартире (или в части квартиры), и лишь 22% живут в доме (или в части дома). При этом четверть (25%) из проживающих в домах получили его в наследство», - говорится в сообщении.

Только 16,5% россиян приобрели или построили дом своими силами. Также в организации рассказали, что самостоятельно строят дом обычно люди среднего достатка и достатка чуть выше среднего, это свидетельствует о том, что главный мотив собственноручной постройки дома – нехватка денег для приобретения готового дома или найма профессиональных строителей.

В настоящее время 62% опрошенных считают жилье недоступным, втрое меньше (22%) респондентов назвали его доступным.

Подавляющее большинство (86%) тех, кто проживает в квартире хотели бы стать домовладельцами, главным образом, ради собственной территории (75%) и комфортных условий проживания (68%), - пишет РИА Новости.

На вопрос о доверии своим соседям 52% респондентов ответили положительно, 25% - не доверяют соседям. Подчеркивается, что среди тех, кто проживает в квартире, степень знакомства людей между собой заметно ниже по сравнению с теми, кто живет в собственных домах, следовательно ниже и доверие.

Теги: #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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