«Дневной дозор»: Почему нет желающих брать в аренду и покупать дома-памятники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему нет желающих брать в аренду/покупать дома-памятники?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Объекты культурного наследия федерального и регионального значения в Пскове встречаются фактически на каждом шагу. Часть из них, скажем, церкви, башни, ансамбль Кремля, привлекает туристов и радует горожан. А часть (те самые здания конца XIХ — начала ХХ века) напротив, пугает и отталкивает.
Такие примеры можно найти на и ближнем Запсковье, и на Завеличье, и в центре… Эти постройки, многие из которых находятся в руинированном состоянии, представляют архитектурную и историческую ценность. Однако большинство жителей воспринимают их скорее как «гнилые зубы на лице города». Расселённые из-за ветхости, никем не востребованные, дома-памятники разрушаются, становятся приютом для бездомных. На них рисуют граффити подростки, в них случаются пожары и обвалы. Да, всё это безобразит Псков.
Но как показывает опыт, сделать с этим ничего невозможно. Всё потому, что это памятники. Снести их нельзя, отремонтировать — скромный бюджет не позволяет. А инвесторы не идут.
Почему? Да просто не хотят брать на себя ответственность за столь проблемные здания! Ремонтировать их, проходить согласования в десятках инстанций, вкладываться, не зная, окупятся ли усилия... Последний пример — усадьба Батова, находящаяся у Ольгинского моста в Пскове. Это здание с красивым фасадом, ныне завешенное грязными баннерами с имитацией окон, знают, наверное, все псковичи. Оно — объект культурного наследия федерального значения. И некоторое время назад на торгах всем желающим его предлагали взять в аренду всего за один рубль (правда, с задатком в 1 миллион и 209 тысяч рублей). Как бы там ни было, желающих не нашлось. Аукцион опять провалился.
И подобная картина вырисовывается не только в Пскове, но и по всей области. В деревне Волышово Порховского района ветшают усадьба и бывший конезавод Строгановых (всего там насчитывается 12 объектов). Недавно Росимущество вновь предприняло попытку сдать всё это аренду — на сей раз запросило примерно 350 тысяч рублей. Хочется, конечно, верить, что чудо случится, и желающие найдутся. Но что-то подсказывает, что нет.
Почему так происходит? Почему для псковских домов-памятников не могут найти инвесторов? Что их отпугивает? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Один из недавних позитивных примеров реконструкции и приспособления памятников под современное использование — ресторанно-банный комплекс «Гельдт» на берегу реки Псковы. На вопрос о том, много ли согласований пришлось пройти на пути к завершению проекта, и возникали ли сложности, ответила Ирина Кухи — генеральный директор компании «СИТИ Сервис», представитель инвестора.
К слову, предположений о том, что именно могло так подстегнуть рост кадастровой стоимости объекта на улице Воровского, 6, у Ирины Кухи нет. «Сейчас он у нас на правах аренды на два года. Возможно, никаких дальнейших действий и не будет, если стоимость такая завышенная», - подытожила она.
«Сложны не столько согласования, сколько реконструкция объекта культурного наследия и доведение его до состояния пригодного к использованию», - поделился псковский ресторатор Виталий Зайцев, открывший заведение в здании винного склада Иоганна-Константина Лёвена на берегу Псковы.
Псковский музей-заповедник тем временем лишь мечтает о получении дополнительных сооружений, являющихся объектами культурного наследия, в своё ведение. Но не всех подряд, а конкретных. Тех, которые можно было бы в дальнейшем использовать как выставочные площади. Так, с одной стороны, музей хотел бы получить отреставрированными и музеефицированными все без исключения башни Псковского крома. А с другой стороны — Палаты Меньшиковых. Подробнее об этом рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.
Но увы… Пока Палаты Меньшикова находятся в ведении Росимущества. А оно сдаёт их в аренду.
«Финансы в наше время играют порой решающую роль даже в вопросах, связанных с культурным наследием. Дело в том, что каждый такой объект — это серьёзные дорогостоящие работы. И многих отталкивает именно финансовая составляющая», - отметил архитектор-реставратор, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин. Впрочем, не всё столь однозначно… Есть предприниматели, добавил собеседник, которые готовы вложиться в памятник. Но они не всегда оценивают размер затрат, который их ожидает. А ещё не всегда готовы проходить процедуры согласования, которых требует закон.
Фото: «МК в Пскове»
Уж лучше никаких арендаторов и собственников, чем нерадивые и имеющие шкурные интересы. Такой вывод из положения дел в регионе делает член Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор-реставратор Андрей Лебедев. По его словам, чтобы ситуация с ветшающими объектами культурного наследия действительно изменилась, заниматься проблемой должны не частные инвесторы, а государство.
Тем, кто мог бы взять в аренду или приобрести объекты культурного наследия, приходится сталкиваться с «пугающей неопределённостью». Об этом завёл речь заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Виктор Остренко. Сложность расчётов для инвестора; дополнительные расходы, которые приходится нести приобретателю или арендатору при реставрации, перепланировке и приспособлении (траты на проектные работы и историко-культурную экспертизу); особенности эксплуатации объектов культурного наследия после того, как они вводятся в хозяйственный оборот… Всё это, если не отталкивает предпринимателей, то уж точно вызывает много вопросов.
«Подводные камни» у идеи арендовать или купить какой-нибудь из объектов культурного наследия, действительно, есть. Об этом говорят все наши сегодняшние собеседники. Но есть у такого решения и очевидные плюсы — пройдя все согласования, проверки и экспертизы, вложив десятки миллионов и завершив, наконец, работы по реставрации и приспособлению здания, новый владелец получает не просто ресторан или гостиницу. Он получает «хлебное место». Ведь большая часть домов-памятников находятся вблизи туристических маршрутов и популярных прогулочных зон!
Стоит ли игра свеч? На этот вопрос каждый из бизнесменов отвечает самостоятельно. А раз уж объекты культурного наследия то и дело выставляют на торги, то, стало быть, минусов в этом предприятии бизнес-сообщество видит больше. О том, что с этим можно сделать, сегодня также рассуждали наши эксперты.
Светлана Пикалёва