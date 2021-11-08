Недвижимость

Псковский бизнес-инкубатор объявил новый конкурс на предоставление офисов

Псковский бизнес-инкубатор объявил о проведении 71-го конкурса бизнес-планов по предоставлению в аренду офисных помещений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

На конкурс выставили 1 лот - помещение площадью 20,2 квадратных метра.

Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане, зарегистрированные на территории города, и с момента регистрации которых прошло не более трех лет. Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план.

Окончание подачи заявок - 13 декабря в 13:00 (по московскому времени). Место представления конкурсной документации и регистрации заявок: город Псков, Набережная реки Великой, 6, кабинет №27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по телефонам: 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68. Подробная информация размещена на сайте.