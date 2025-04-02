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Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

04.04.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке. 

На 1,5 п.п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.

На 2,0 п.п. сократилась ставка по программе «Строительство жилого дома», теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п.п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.

«Ранее Сбер первым среди крупных банков задал тренд на снижение ставок по рыночным программам ипотечного кредитования. Сейчас мы видим стабильно положительную динамику макроэкономики и продолжаем улучшать условия для наших клиентов», - добавили в банке.
Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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