Недвижимость

Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик

С 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

На 1,5 п.п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.

На 2,0 п.п. сократилась ставка по программе «Строительство жилого дома», теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п.п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.