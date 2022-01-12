Недвижимость

Детский омбудсмен о строительстве в Пскове первого садика на частные деньги: Это важная помощь

Перспективным направлением назвала государственно-частное партнерство в сфере городской застройки уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Так она прокомментировала новость о приемке в эксплуатацию на улице Юности, 30 в Пскове здания детского сада, построенного на деньги и силами специалистов группы компаний «ЛУГ».

Строительство велось по инвестиционному соглашению с администрацией Псковской области, бизнес полностью взял на себя расходы, они составили 150 млн рублей. Садик рассчитан на 140 мест, работать он начнет в качестве муниципального, то есть на общих основаниях.

«Хорошая тема, - оценила Наталия Соколова. - Когда застройщику дают территорию под жилищное строительство, хотелось бы, чтобы там была комфортная и удобная инфраструктура: детский сад, поликлиника, школа, спортивная площадка и так далее. У нас в городе есть проблема с дошкольными местами, естественно, это важная помощь. Теперь нужно найти хороший педагогический состав».

Также она поделилась своей надеждой на то, что подобная практика будет распространена на восстановление детских оздоровительных лагерей.

«Это был бы незаменимый вклад бизнеса в воспитание детей, в их отдых и оздоровление», - выразила уверенность Наталия Соколова.