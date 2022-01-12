Детский омбудсмен о строительстве в Пскове первого садика на частные деньги: Это важная помощь

Перспективным направлением назвала государственно-частное партнерство в сфере городской застройки уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. Так она прокомментировала новость о приемке в эксплуатацию на улице Юности, 30 в Пскове здания детского сада, построенного на деньги и силами специалистов группы компаний «ЛУГ».
Строительство велось по инвестиционному соглашению с администрацией Псковской области, бизнес полностью взял на себя расходы, они составили 150 млн рублей. Садик рассчитан на 140 мест, работать он начнет в качестве муниципального, то есть на общих основаниях.
Также она поделилась своей надеждой на то, что подобная практика будет распространена на восстановление детских оздоровительных лагерей.
«Это был бы незаменимый вклад бизнеса в воспитание детей, в их отдых и оздоровление», - выразила уверенность Наталия Соколова.