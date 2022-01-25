Обеспечение жильем детей-сирот обсудил законодательный комитет Собрания

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне 6-й сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Вслед за коллегами из других парламентских комитетов депутаты обсудили законодательную инициативу региональной администрации о передаче функции главного распорядителя бюджетных средств в части приобретения жилья для детей-сирот от областного комитета по социальной защите комитету по строительству и ЖКХ.
Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский подчеркнул важность вопроса обеспечения законного права детей-сирот на бесплатное жилье от государства. «С изменением нормативной базы, как изменится сам алгоритм работы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями?» - обратился депутат за уточнениями к председателю областного комитета по строительству и ЖХК Сергею Грахову.
Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова подтвердила, что порядок работы с детьми-сиротами и процедура постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не претерпит никаких изменений.
«Дети-сироты по-прежнему будут обращаться в органы соцзащиты?» - уточнил зампредседателя парламентского комитета Олег Савельев и получил утвердительный ответ, после чего поинтересовался, изменится в лучшую сторону ситуация с приобретением квартир для детей-сирот после передачи полномочий. «Если ответить коротко, то да», - подтвердил Сергей Грахов.
«Есть ли шанс, что очередь сократится?» - продолжил тему ожидаемого эффекта от перераспределения функционала председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов.
Сергей Грахов признал, что без федеральной поддержки «закрыть» существующую очередь не удастся – чтобы обеспечить всех детей-сирот жилыми помещениями, необходимо более 2 млрд рублей.
Выслушав аргументацию разработчиков законопроекта, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению единогласно поддержали предложенный документ.