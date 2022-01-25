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Обеспечение жильем детей-сирот обсудил законодательный комитет Собрания

26.01.2022 15:33|ПсковКомментариев: 0

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению прошло в Псковском областном Собрании депутатов накануне 6-й сессии регионального парламента. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вслед за коллегами из других парламентских комитетов депутаты обсудили законодательную инициативу региональной администрации о передаче функции главного распорядителя бюджетных средств в части приобретения жилья для детей-сирот от областного комитета по социальной защите комитету по строительству и ЖКХ.

Заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Андрей Маковский подчеркнул важность вопроса обеспечения законного права детей-сирот на бесплатное жилье от государства. «С изменением нормативной базы, как изменится сам алгоритм работы по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями?» - обратился депутат за уточнениями к председателю областного комитета по строительству и ЖХК Сергею Грахову.

«Для обычных граждан ничего не изменится, это исключительно вопрос взаимодействия между органами госвласти и муниципалитетами. Стройкой и жильем будет заниматься комитет по строительству, вся социальная составляющая остается за комитетом по соцзащите», - ответил руководитель органа исполнительной власти.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова подтвердила, что порядок работы с детьми-сиротами и процедура постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не претерпит никаких изменений.

 

«Дети-сироты по-прежнему будут обращаться в органы соцзащиты?» - уточнил зампредседателя парламентского комитета Олег Савельев и получил утвердительный ответ, после чего поинтересовался, изменится в лучшую сторону ситуация с приобретением квартир для детей-сирот после передачи полномочий. «Если ответить коротко, то да», - подтвердил Сергей Грахов.

«Есть ли шанс, что очередь сократится?» - продолжил тему ожидаемого эффекта от перераспределения функционала председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов.

Сергей Грахов признал, что без федеральной поддержки «закрыть» существующую очередь не удастся – чтобы обеспечить всех детей-сирот жилыми помещениями, необходимо более 2 млрд рублей.

«Это колоссальная сумма, но мы столкнулись с еще одной "стороной медали ": были выделены немалые деньги на покупку квартир для детей-сирот, но в ряде муниципалитетов мы не смогли их потратить, потому что жилья, соответствующего необходимым параметрам, на рынке недвижимости просто не было. Конкурсы объявляются, на них никто не выходит. Один из вариантов решения проблемы – налаживание диалога со строительными компаниями, чтобы в регионе строились квартиры для детей-сирот», - дал развернутый ответ Сергей Грахов.

Выслушав аргументацию разработчиков законопроекта, члены комитета по законодательству и местному самоуправлению единогласно поддержали предложенный документ.

Теги: #псковское областное собрание #дети-сироты
Источник: Псковская Лента Новостей
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