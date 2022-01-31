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Ипотека на минималках

31.01.2022 11:22|ПсковКомментариев: 0

Пока в правительстве думают над введением ипотеки под низкий процент для вторичного рынка жилья, жители небольших населенных пунктов Псковской области рассказывают, как решают квартирный вопрос там, где новых домов не стоят уже четверть века. Например, берут кредит в банке другого государства. А представители российского банковского сектора и сферы недвижимости делятся своим взглядом на то, чем реализация инициативы обернется для покупателей.

 

Ячейка в небольшом обществе

Ольга Османова из Себежа высшее образование получала в Пскове, но после защиты диплома вернулась в родной город. Говорит, экология лучше, времени на дорогу до работы уходит меньше, больше сил можно потратить на увлечения и семью. Собственную ячейку общества она создала в прошлом году. Семейное гнездо вили, сложив накопления, и с помощью небольшого потребительского кредита. Малогабаритную двушку брали на вторичном рынке. Уже в апреле в семье ожидается прибавление, и пара задумывается о расширении жилплощади и вступлении в ипотеку. Ставки на вторичку начинаются от 10%, а на новостройки льготную ипотеку в России выдают под 7%. Но первичного рынка в Себеже попросту не существует. За пределами Пскова, Псковского района и Великих Лук все новостройки за последние лет 25 – это редкие дома под переселение из аварийного жилья или служебные квартиры для пограничников.

Подобным семьям очень бы помогло распространение программы льготного ипотечного кредитования на готовое жилье. Как пишут «Известия» такая инициатива поступила из Госдумы в правительство. С оговоркой – для тех населенных пунктов, где нет новостроек.

 

 

Дно, День города, 2004 год. Почти за два десятка лет облик большинства псковских райцентров никак не изменился.

«Программа господдержки на новостройки уже показала свою востребованность на рынке жилья Псковской области. Так, с 1 января 2021 года Псковским отделением Сбербанка только по этой программе было выдано 847 кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей, - приводит данные Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка. - Вместе с тем, доля новостроек в структуре ипотечного портфеля Псковского отделения Сбербанка составляет 30%, большая часть – до 70%, приходится на готовое жилье, поэтому расширение льготной ипотеки на вторичное жилье было бы востребовано жителями Псковской области».

Новостройки только для своих

Пока что жители региона компенсируют разницу в процентной ставке интересными путями. Евгения Пономаренко из Печор рассказывает, что квартирный вопрос решали с помощью материнского капитала и потребительского кредита, взятого – внезапно – в Финляндии. Туда на работу ездит глава семейства – гражданин Эстонии, как и многие печеряне. Ссуду брали в евро, платить еще два года.

«В Печорах, кстати, есть одна хорошая новостройка - пятиэтажный дом для семей пограничников. Но там только служебные квартиры для своих. И есть двух- и трехэтажные дома для переселенцев из ветхого жилья», - подтверждает Евгения Пономаренко общую для Псковской области картину на рынке недвижимости.

В Острове очередной дом под расселение должны сдать через несколько месяцев, а предыдущий заселили в 2014 году. По информации главы района Дмитрия Быстрова, несколько квартир, оставленных застройщиком под коммерческую продажу, долго стояли невостребованными. Если на вторичку жители небольших населенных пунктов еще могут наскрести, то на новостройки хватает, мягко говоря, не всем.

«Почему льготная ипотека должна ограничиваться только новостройками? – недоумевает Дмитрий Быстров. – Людям надо дать возможность для покупки жилья, пусть они сами принимают решение. Есть еще частные дома, они бы тоже были востребованы, многие хотят иметь приусадебный участок. Конечно, смотреть надо аккуратно, что покупают, есть разные истории с обналичиванием маткапитала, когда продают то, что жильем назвать трудно. Но в принципе, ограничивать людей только новым жильем, неправильно».

Примерно так же рассуждает Екатерина Петрова. В Псков она переехала из Красногородского района.

«Брала вторичку по такому принципу: пусть лучше будет двушка-хрущевка, чем одна комната в новострое, в который ещё и вкладываться надо, - объясняет она. - Сводим концы с концами, как говорится, но зато в своей квартире. До этого восемь лет снимала жилье, страшно подумать, сколько денег можно было накопить за это время».

«Люди не хотят заморачиваться»

Вот и Роман Максименко, директор федеральной риэлтерской компании «Этажи-Псков», говорит о том, что нацеленные на покупку новостройки и на вторичку – почти параллельные прямые.

«Льготная ипотека удовлетворила тех, кто хотел купить новостройки, но есть районы, где нет ни одной новостройки. На вторичном рынке даже в крупном городе покупателей привлекает более широкий выбор, возможность жить рядом с родителями, друзьями, садиком и школой, работой. Новостройки сдаются без отделки, часто люди не хотят заморачиваться с ремонтом, нет времени, денег или желания этим заниматься, хотят купить готовую квартиру, въехать и жить».

Он приводит данные, известные всем работающим на рынке недвижимости. Согласно им, снижение ставки по ипотеке на 0,5% повышает спрос на 5%. Скачка цен на вторичном рынке в случае реализации программы он не прогнозирует.

Если правительство примет положительное решение, огромному числу людей задышится легче. Льготная ипотека на первичку сохранила спрос и поддержала застройщиков в момент подорожания стройматериалов и перехода от долевого строительства к эскроу-счетам. Пора бы поддержать и покупателей. Миллионы людей не хотят брать квартиры в новостройках, или новых домов поблизости вовсе нет. Такие покупатели не перейдут дорогу строительному бизнесу, зато получат равное с остальными право на улучшение жилищных условий.

Юлия Магера

Теги: #недвижимость #жилье #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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