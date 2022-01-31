Недвижимость

Псковичам объяснили разницу между бумажной и электронной выпиской из ЕГРН

Запрашиваемые сведения, предоставляемые в электронном виде, имеют такую же юридическую силу, как и выписка на бумаге. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Кадастровой палаты по Псковской области.

Как отметили в палате, приказом Росреестра от 8 апреля 2021 года №П/0149 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН» устанавливается, что заявитель вправе выбрать запросы по формам одним из следующих способов:

- в виде бумажного документа, предоставляемого заявителем при личном обращении;

- в виде бумажного документа путем его отправки по почте;

- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на официальных сайтах и едином портале;

- в электронной форме посредством отправки электронного документа с использованием веб-сервисов.

«Сведения, содержащиеся в ЕГРН и предоставленные на основании запроса, независимо от способа предоставления, являются актуальными на момент выдачи органом регистрации прав или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг», – отметила эксперт Кадастровой палаты Наталья Смолковская.

Исходные электронные документы предоставляются в виде двух файлов формата *.xml и *.xml.sig (файл *.xml, подписанный электронной цифровой подписью *.xml.sig). При предоставлении сведений в форме электронного документа он заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

Получение сведений из ЕГРН в электронной форме возможно посредством использования:

- единого портала государственных и муниципальных услуг;

- официального сайта Росреестра (www.rosreestr.gov.ru);

- официального сайта ФГБУ «ФКП Росреестра» (spv.kadastr.ru).

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объектов недвижимости, добавили в ведомстве.