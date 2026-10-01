 
Недвижимость

Оценить возможности рынка недвижимости в Пскове можно в «День новостроек с ПЛН» 

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Не обязательно выбирать квартиру, чтобы поехать на «День новостроек с ПЛН» - проект Псковской Ленты Новостей. В рамках бесплатного автобусного тура у горожан появится возможность ознакомиться с актуальными предложениями на рынке недвижимости, оценить дворы и инфраструктуру, а также посмотреть и сравнить планировки.

Тур подойдет тем, кто только присматривается к покупке квартиры, интересуется ценами на недвижимость, сравнивает инфраструктуры районов, а также кто не знает, какую именно квартиру хочет приобрести в будущем.

В туре участники посетят жилые комплексы:

  • ЖК «Семейный» (улица Досягаева);
  • ЖК «Панорама» (улица Пражская);
  • ЖК «Семь сезонов» (Рижский проспект);
  • ЖК «Новая фамилия» (улица Инженерная);
  • ЖК «Смарт» (улица Юности).

Особенностью тура станет участие журналистов ПЛН, с которыми можно будет не просто посмотреть, но и обсудить увиденное.

У участников тура появляется возможность получить до 400 000 бонусов при покупке определенных квартир. Помимо этого, все гости экскурсии получат билеты в аквапарк.

Тур состоится 17 октября. Количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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