«Почта России» проиграла спор с собственниками помещений в псковском «Доме связи»

Арбитражный суд Псковской области отказал АО «Почта России» в признании недействительными и отмене решений общего собрания собственников помещений в «Доме связи» на улице Советской в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Министерство культурного наследия Псковской области

АО «Почта России», ИП Барсуков В. А., ИП Баринов В. Е., ОАО «Псковская городская телефонная сеть», ООО «АМА», а также Росимущество в Псковской области являются собственниками помещений, расположенных в здании «Дома связи», которое является объектом культурного наследия регионального значения 1960 года.

По результатам проведенных министерством культурного наследия Псковской области мероприятий истцу выдали предписание от 4 июня 2021 года, в соответствии с которым необходимо было обеспечить проведение в отношении памятника работ по ремонту фасадов в срок до 30 июня 2023 года включительно (в последующем выдано еще одно предписание от 4 сентября 2024 года - срок установлен до 5 сентября 2025 года). Аналогичные предписания выдали и иным собственникам.

Общими собраниями от 31 января и 24 апреля 2025 года собственники помещений приняли решения относительно выбора организации, которая будет выбирать подрядчика и заключать с ним договор на проведение реконструкции здания, в том числе в целях исполнения предписаний.

В свою очередь «Почта России» не присутствовала на данных собраниях по причине неизвещения, что, по мнению общества, привело к ущемлению его прав. В обоснование требований истец также указывает, что принятые решения противоречат основам правопорядка и нравственности, решения приняты по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания собственников, в том числе не соответствуют нормам ЖК РФ.

Суд при рассмотрении спора, учитывая необходимость соблюдения баланса интересов всех собственников нежилых помещений, пришел к выводу, что допущенные при принятии решения недочеты не являются существенным нарушением требований норм, влекущим признание недействительными решений общего собрания, при условии, что принятые на повестках собрания решения были связаны с обслуживанием и ремонтом здания культурного наследия, исполняются всеми иными сособственниками (исполнение требований контрольных органов), кроме того, принятые решения не влекут негативных последствий для истца.