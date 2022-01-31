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Недвижимость

Когда необходимо заверить сделку на недвижимость у нотариуса, рассказали псковичам

17.02.2022 21:50|ПсковКомментариев: 0

В каких случаях требуется обязательное удостоверение у нотариуса сделок с недвижимостью, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, сделки должны быть нотариально удостоверены в случае, если это прямо предусмотрено законом и если это решили стороны договора, при этом несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействительность.

В 2021 году на территории региона зарегистрировано около 10 000 сделок на основании нотариально удостоверенных документов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Большая часть сделок осуществлялась с помещениями – порядка 4 000 сделок, на втором месте сделки с землей, сообщили в управлении.

Часто встречающиеся случаи, когда требуется нотариальное оформление купли-продажи недвижимости, рассмотрели в Росреестре. Один из таких – сделки по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество. Исключение, если недвижимость продают все участники долевой собственности по одной сделке, в таком случае нотариальное удостоверение сделки не нужно.

Еще один случай – сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего гражданину признанному судом недееспособным или ограниченно дееспособным. 

Если квартира принадлежит детям, для ее продажи обязательно нужен нотариус. Аналогично с недееспособными и ограниченно дееспособными взрослыми, например, если дедушка, который стоит в психоневрологическом диспансере, захочет подарить внуку квартиру.

За детей до 14 лет сделки совершают родители от их имени. С 14 до 18 лет ребенок может совершить сделку с письменного согласия родителей или опекуна. Например, купить квартиру на свое имя. Но продать ее до 18 лет он сможет только с разрешения органов опеки, даже если родители не возражают.

Распоряжаясь недвижимым имуществом несовершеннолетнего, недееспособного или ограниченно дееспособного, следует не только удостоверить сделку у нотариуса, но также получить предварительно согласие органа опеки и попечительства, напомнили в управлении.

Договор купли-продажи недвижимого имущества в долевую собственность супругов (при отсутствии брачного договора), также подлежит нотариальному удостоверению. 

Помимо прямого указания в законе, условие об обязательном нотариальном удостоверении сделки может быть предусмотрено соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. При покупке недвижимости в новостройке нотариальное удостоверение договоров купли-продажи не практикуется. Договоры готовятся юристами компании-застройщика, отметили специалисты.

«Если жилье покупается на вторичном рынке, то договор купли-продажи требует обязательного нотариального удостоверения в следующих случаях: продажа квартиры по договору пожизненного содержания с иждивением, продажа доли в общей долевой собственности постороннему лицу, продажа недвижимости принадлежащей несовершеннолетнему ребенку или гражданину, признанному ограниченно дееспособным или недееспособным», – комментирует эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова. 

Несоблюдение обязательной нотариальной формы для таких сделок с недвижимостью влечет их ничтожность. В других случаях участники сделки сами решают, нужен им нотариус или нет. Однако оформление документов у нотариуса, в первую очередь, снижает риски для покупателя, что в последующем исключает ничтожность сделки недействительной. При заключении нотариальной сделки важно понимать, что нотариус по сути своей деятельности действует от имени государства. Он может выступать гарантом того, что стороны сделки не были введены в заблуждение и в соответствии с требованиями законодательства заключили именно ту сделку, о которой договорились.

«Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена. Равно как и доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариальной», – напомнила начальник Великолукского отдела псковского Росреестра Наталья Иванова.

Теги: #Росреестр #недвижимость #сделка
Источник: Псковская Лента Новостей
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