Семейная ипотека со ставкой 4,6% действует на несколько домов Пскова и Псковского округа

Специальная ставка 4,6% по семейной ипотеке действует сразу на несколько домов застройщика «ЛУГ-Девелопмент» в Пскове и Псковском округе.

Фото: «ЛУГ-Девелопмент»

В Псковском округе акция распространяется на все квартиры домов №1 и №2 на улице Пражской.

В Пскове акция действует на трехкомнатные квартиры по адресу: Рижский проспект, 94Д.

Главное условие: 4,6% на весь срок без удорожания стоимости квартиры. Можно выбрать подходящую планировку и сразу рассчитать ежемесячный платеж по сниженной ставке.

Подробности акции и доступные квартиры можно узнать в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис» или по телефону: (8112) 793-793. Количество квартир по акции ограничено.

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+Ипотека с господдержкой для семей с детьми. + Эскроу-дисконт Полная стоимость кредита 16,650% – 23,603%. Ставка в размере 4,6% годовых на весь срок. Первоначальный взнос от 20,1% Ставка 4,6% обеспечивается за счет получения застройщиком

проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Заемщики — граждане РФ, имеющие одного ребенка в возрасте до 7 лет, двух и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Условия действительны с 01.09.2026г. до даты изменения банком условий кредитования. Все условия кредита на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Застройщик ООО СЗ СПЕЦПРОЕКТЖИЛСТРОЙ, Псковская область, Псковский район, Завеличенская волость, дер. Борисовичи, ул. Пражская, д.2. Продажа по ДДУ и 214 ФЗ. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф ID дома: 71786 Оценивайте свои финансовые возможности и риски.