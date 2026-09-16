В жилом комплексе «Семейный» началось благоустройство территории у нового дома в Псковском округе

Началось благоустройство прилегающей территории нового дома №9 на улице Пражской в Псковском округе. Территория относится к жилому комплексу «Семейный» ведущего застройщика «ЛУГ-девелопмент».

Фото: «ЛУГ-девелопмент»

По словам группы компаний, проект отличается уникальной концепцией. Территория комплекса задумана как формат жилого квартала с удобной локацией.

ЖК «Семейный» — продолжение масштабного жилого района, развитие которого началось с проекта ЖК «Европа» на улице Венской. Сегодня проект представляет собой сформированную жилую территорию с реализованными очередями застройки. Развитие территории осуществлялось с участием нескольких структур в рамках инвестиционного освоения участка. Проект ориентирован на семейный формат проживания и предусматривает развитие социальной инфраструктуры — в составе квартала реализовано строительство детского сада-яслей. Отдельное внимание уделено вопросам парковки: вдоль периметра района формируется большая парковочная зона, что позволяет разгрузить дворы и избежать проблемы тесного пространства и хаотичной стоянки автомобилей, с которой сталкиваются многие жилые кварталы.

Приобрести квартиру можно в офисах продаж застройщика «Магазин квартир», расположенных в торговом центре «Максимус» и торгово-развлекательном комплексе «Акваполис». Подробности по телефону: 8(8112) 591-090.

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