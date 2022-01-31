Недвижимость

Стали известны самые популярные для стройки земли в Псковской области

Наибольшей популярностью для стройки пользуются земли Пскова и Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

В Псковской области на постоянной основе действует оперативный штаб по проведению анализа эффективности используемых земельных участков для жилого строительства. В состав штаба входят представители регионального управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты, органов власти и муниципальных образований.

Оперативный штаб определил 18 населенных пунктов, на территории которых формируются земельные участки для жилищного строительства в рамках проекта «Земля для стройки». Это населенные пункты с наиболее востребованным потенциалом строительства жилья: Псков, Великие Луки, Остров, Печоры, Борисовичи, Плюсса, Гдов, Пыталово, Пустошка, Локня, Порхов, Опочка, Дно, Новоржев, Новосокольники, Невель, Усвяты, деревня Ямм.

Также в регионе определили 144 земельных участков и территорий общей площадью 1168,5 га, пригодных для вовлечения под жилищное строительство. На сегодняшний день на Публичной кадастровой карте содержатся сведения о 15 таких земельных участках общей площадью 75,0 га и 41 территории общей площадью 1032,9 га. Для того чтобы найти участок под строительство в Псковской области, достаточно зайти на сайт Росреестра

С помощью сервиса «Земля для стройки» все заинтересованные могут найти информацию об этих земельных участках на Публичной кадастровой карте на официальном сайте Росреестра.

«Всего сервисом "Земля для стройки" воспользовались 57 граждан и 1 организация. Общая площадь предоставленных им земельных участков составила 21,3 га. Преимущественно спросом пользовались земли Псковского района и Пскова», - сообщила заместитель руководителя псковского Росреестра Елена Шефова.