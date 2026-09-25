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Каменные палаты XVII века в Пскове выставили на аукцион со стартовой ценой почти 7 млн 

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Каменные палаты первой трети XVII века, один из древнейших образцов гражданского зодчества Пскова - Солодежню выставили на продажу на аукцион с начальной ценой 6 951 000 рублей, сообщил Фонд инвестиционного развития Псковской области. 

Фотографии: «Псков Инвест +» / Мах

В XIX веке в здании производили солод, позже оно служило складом, музеем и библиотекой. До наших дней палаты дошли почти в первоначальном виде, хотя утрачены древняя кровля, изразцовые печи, дверные и оконные заполнения.

Солодежня XVII века расположена на улице Гоголя, дом 42, в исторической части Пскова. Рядом находятся Финский парк, набережная реки Псковы, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

 

В лот входят здания площадью 500,2 квадратных метра и передача в аренду участка площадью 0,34 гектара. Прием заявок завершится 26 октября в 15:00. 

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