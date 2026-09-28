Псковская область поднялась на 44-е место в РФ по доступности ипотеки

Псковская область заняла 44-е место по доступности ипотеки среди регионов РФ, следует из исследований, опубликованных РИА Новости.

Доля семей в Псковской области, которые могут приобрести квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке, составила 19,8%. Размер ипотечного платежа при этом равняется 52,2 тысячи рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Мурманская область;

6 место - Ненецкий автономный округ;

29 место - Вологодская область;

31 место - Архангельская область;

34 место - Республика Карелия;

46 место - Новгородская область;

56 место - Ленинградская область;

67 место - Калининградская область;

71 место - Санкт-Петербург.

Ипотечное кредитование в России после двух лет снижения вновь набирает обороты. За восемь месяцев 2026 года выдано почти 577 тысяч ипотечных кредитов, и это почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В денежном выражении объем выдач также значительно вырос — до 2,6 триллиона рублей за указанный период против 1,9 триллиона рублей годом ранее.

Как показали результаты рейтинга, параметры доступности очень дифференцированы в региональном разрезе. В целом по состоянию на август 2026 года ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 20,2% семей. Для сравнения в прошлом году доля семей, которым была доступна рыночная ипотека, составляла 16,1%, а в 2024 году – 13,4%. Таким образом, рост зарплат в 2024 году и снижение ставки в 2025 году увеличили доступность ипотеки.

Однако текущая доля семей значительно ниже, чем в предыдущие годы, когда работала программа господдержки, а рыночные ставки были существенно меньше. Так, с 2018 по 2023 год доля семей, которым была доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25–33%. Таким образом, несмотря на рост зарплат и некоторое снижение ставок, доступность ипотеки пока остается значительно ниже уровней 2018–2023 годов, отмечают эксперты.

Лидером по доступности ипотеки на рыночных условиях в рейтинге 2026 года стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе ипотеку на квартиру в 60 квадратных метров могут позволить себе 55,7% семей. Второе и третье места заняли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ, где доля таких семей составила 53% и 48% соответственно. Также достаточно высокая доступность ипотеки отмечена в Мурманской и Магаданской областях и Ненецком автономном округе, где доля семей, которым доступна ипотека, составила 48%, 45% и 42% соответственно.

В целом можно говорить, что в этих регионах доступность покупки жилья в ипотеку по рыночной ставке находится на относительно высоком уровне. Эксперты отмечают, что лидерство северных регионов закономерно – высокие зарплаты и большой объем жилого фонда определяют относительно невысокие цены на недвижимость.

Помимо названных выше шести регионов еще в шести субъектах доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку по рыночным условиям, превышает 30%, а еще в 11 регионах находится в диапазоне 25-30%. Вместе с тем в девяти регионах менее 10% семей могут приобрести шестидесятиметровую квартиру, используя ипотечный заем на рыночных условиях. В двух из них доля таких семей не превышает 5%. Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай.

Эксперты также рассчитали размер ежемесячного ипотечного платежа в каждом из регионов. Лидером по абсолютному размеру ежемесячного платежа по ипотеке предсказуемо стала Москва, где цены на жилье самые высокие среди регионов. В столице ежемесячный платеж за квартиру в 60 квадратных метров составляет 243 тысячи рублей, что эквивалентно двум чистым медианным зарплатам во втором квартале 2026 года. На втором месте расположился Санкт-Петербург, где ежемесячный платеж достигает 155 тысяч рублей. Замыкает первую тройку по размеру ипотечного платежа Республика Алтай с результатом в 132 тысячи рублей. Еще в четырех регионах ежемесячный ипотечный платеж превышает 100 тысяч рублей.

Напомним, в аналогичном рейтинге по доступности ипотеки прошлого года Псковская область заняла 55-е место.