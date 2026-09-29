Здание бывшей эстонской школы в Печорах продают на торгах

Историческое здание 1926 года в Печорах ищет нового хозяина. Как сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области, торги в форме электронного конкурса по продаже государственного имущества проводит министерство имущественных отношений.

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области / Max

Здание 1926 года на улице Гагарина, 12 — объект культурного наследия регионального значения. В прошлом — здание бывшей эстонской школы, позже — соцслужбы. В 2014 году частично реконструировано: обновлён фасад, отремонтирована кровля.

В шаговой доступности от здания — Псково‑Печерский монастырь, кирха Святого Петра, музей, кафе и магазины. В фонде добавили, что участок подойдёт для гостиницы, культурного пространства или другого общественно значимого проекта.

В составе лота: нежилое здание площадью 1268,6 квадратных метра; земельный участок — 4600 кв. м (земли населённых пунктов).

Начальная цена - 4 766 000 рублей (с НДС). Заявки принимают до 26 октября 15:00 (мск).