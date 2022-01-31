Недвижимость

В Псковской области предложили скорректировать требования к жилью детям-сиротам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым обсудил возможные инициативы, которые позволят нарастить темпы предоставления жилья для детей-сирот. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

«Одной из основных проблем является ограниченный выбор на рынке недвижимости, - отметил глава региона. - Не всегда есть необходимый объем квартир, которые подходят под жестко определенные законодательством требования».

Поможет снизить остроту проблемы:

- Возможность закупать квартиры-студии. Многие застройщики сейчас делают на них особый упор, это востребованный на рынке вариант планировки. Но на настоящий момент закупать их для детей-сирот нельзя, говорится в сообщении.

- Корректировка показателя, по которому в одном здании не более четверти квартир может быть передано детям-сиротам. Такое требование еще больше ограничивает доступные варианты в регионе.

Губернатор отметил, что эти решения будут проработаны с руководством Минстроя.