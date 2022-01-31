Недвижимость

Строительство малоэтажных домов для детей-сирот обсудили в Пскове

Администрация Пскова планирует реализовать проект строительства малоэтажных домов для предоставления в них квартир детям-сиротам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу обеспечения жильем детей-сирот. В 2022 году для приобретения жилья выделено около 170 млн рублей, 72 млн из которых – средства федерального бюджета. По решению губернатора дополнительно выделены 20 млн рублей из регионального бюджета для приобретения жилищных сертификатов.

«У нас более двух тысяч человек подлежат обеспечению жильем. Выполнение обязательств – абсолютный приоритет для всех районов», – сказал глава региона, открывая совещание.

«Работа сейчас разделена на два основных направления. В части сертификатов задержек и вопросов нет, этот инструмент оказался очень востребованным. А вот покупка жилья организована в некоторых муниципалитетах крайне неэффективно», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Смотрите также Порядка 170 миллионов рублей выделят на покупку жилья для детей-сирот в Псковской области

Лимиты до районов доведены и, по словам губернатора, муниципальные власти должны в ручном режиме отрабатывать каждый аукцион, анализировать рынок, искать дополнительные решения.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева отметила, что в текущем году будет реализовано 17 жилищных сертификатов, из которых два уже переданы владельцам. При покупке квартир ситуация складывается непростая из-за роста цен за квадратный метр жилья. Региональный комитет по строительству и ЖКХ издал указ по увеличению нормативов стоимости жилья.

Смотрите также Гетто для Нуф-Нуфа?

Глава администрации Пскова Борис Елкин в свою очередь рассказал о том, как работа организована в областной столице. Ведется взаимодействие с застройщиками, анализируется вторичный рынок жилья. Для строительства 5-ти домов на 8 квартир для детей-сирот уже определены участки, в марте планируется организовать конкурсные процедуры.

«Тем самым потребность этого года удовлетворяем», — отметил Борис Елкин. Михаил Ведерников при этом поручил предоставить «дорожную карту» по строительству домов, чтобы держать реализацию проекта на контроле.

Смотрите также Определены участки для строительства жилья сиротам в Пскове

«Это хорошая альтернатива приобретению готового жилья. Я такую практику предлагаю рассмотреть и Великим Лукам, где, к слову, из 22 конкурсов ни один не состоялся. Если средства не будут освоены, ничем хорошим это не закончится», — отметил Михаил Ведерников.

Руководству Великих Лук глава региона поручил максимально активизировать работу. Глава города Николай Козловский подчеркнул, что муниципалитет проработал потенциальные возможности и готов приобрести 10 квартир. Михаил Ведерников заметил, что контрольное время для завершения конкурсных мероприятий — начало апреля.

Смотрите также Новый комитет будет заниматься обеспечением жильем сирот в Псковской области

«Вы посмотрите опыт Пскова, возьмите типовой проект за основу, привлекайте к работе подрядчиков. В городе наверняка есть места, где можно построить малоэтажные дома. Иначе мы будем очень сильно зависеть от колебаний цен на вторичном рынке недвижимости», — акцентировал внимание губернатор.

В завершение глава региона поручил всем участникам совещания держать вопрос приобретения жилья для детей-сирот на особом контроле. «Нам огромным трудом удается добиться финансирования из федерального бюджета. Несмотря на все сложности, мы в областном бюджете предусматриваем дополнительные средства. Надо серьезно к этому вопросу относиться», — подытожил Михаил Ведерников.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Псковской области организовала еженедельный мониторинг закупок жилья для детей-сирот, осуществляемых органами местного самоуправления. Эта мера способствовала исключению ошибок при составлении технических заданий, а также оперативному распределению между муниципалитетами остатков бюджетных средств, что позволило дополнительно приобрести 21 квартиру для детей-сирот без увеличения расходов областного бюджета.