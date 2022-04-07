Недвижимость

Что делать при аресте имущества, объяснили псковичам

Что делать, если на имущество наложили арест, объяснили жителям Псковской области в пресс-службе Кадастровой палаты по региону.

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты Псковской области

Арестовать имущество могут на основании вступившего в силу решения по уголовному процессу. Иногда арестовывают материальные ценности или недвижимость во время рассмотрения иска, как обеспечительную меру по заявлению второй стороны по делу. Отмечается, что чаще всего к этой мере прибегают после вступления в законную силу решения суда по гражданскому иску.

На то, чтобы добровольно погасить требование об имущественном взыскании, дается пять дней. Если его не удовлетворят, то может быть назначен штраф. Это исполнительский сбор, который составляет 7% от общей суммы долга. Минимальная сумма: 1 000 рублей с физического лица или ИП и 10 000 рублей с организации. Если и эта сумма не будет выплачена, то штраф увеличится – физическое лицо или ИП должны будут заплатить 5 000 рублей, а организация – 50 000 рублей.

«И только, когда и эти санкции остаются без внимания, судебные приставы предпринимают меры для поиска материальных ценностей в собственности. Иными словами – имущество, которое можно арестовывать для взыскания долга», - рассказали в Кадастровой палате.

Приставы направляют запросы в органы, имеющие сведения о наличии у должника недвижимости и других материальных/денежных средств - это Росреестр, ГИБДД и другие. По мере получения сведений о наличии имущества, пригодного для ареста, в соответствующие органы направляется запрет на регистрацию сделок с ним. Например, в Росреестр – на недвижимость, в ГИБДД – на транспортные средства.

«Если сумма долга не больше 3 000 рублей, то взыскание не может быть наложено. Это не касается денег или залога. Однако, если у неплательщика несколько долгов и их общая сумма больше 3 000 рублей, арестовывать материальные ценности разрешается. Опись составляется в присутствии понятых, вещи сразу оцениваются – у приставов есть методика оценки. Если предварительная стоимость больше 30 000 рублей, вещь передается оценщику. Форма акта об описи утверждена законодательно», – прокомментировала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Валентина Морозова.

Пристав не может описать вещи, не принадлежащие должнику. Однако, если нет документа, доказывающего принадлежность, вещь, по общему правилу, считается собственностью неплательщика, поэтому будет описана. В течение пяти дней после описи должник может попытаться вывести из-под обременения некоторые арестованные вещи. Для этого он подает исковое заявление с документальными обоснованиями вывода, продолжили в Кадастровой палате.

Должник может просто ждать, когда будут проданы изъятые вещи, и долг будет закрыт или уменьшен. После описи бывший владелец материальных средств может сам заняться их реализацией. Ему надо прийти на прием к приставу и написать заявление на самостоятельную продажу арестованных вещей. Это нужно сделать не позднее десяти суток после описи.

Арест с имущества снимается в случае:

- погашения долга самим должником;

- удовлетворения иска об исключении некоторых вещей из обременения;

- если пристав допустил процессуальные ошибки и его действия были обжалованы.

В течение пяти дней после принятия решения о снятии ареста неплательщик должен быть уведомлен об этом. Бывает, что приставы «забывают» снять обременение. Тогда его надо снимать в судебном порядке.