Недвижимость

Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ

Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Клиентам, которые подали ранее заявки на прежних условиях и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

При этом ставки по программам льготной ипотеки не изменились. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных постановлением правительства РФ.

«8 апреля Банк России принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам. За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 млрд рублей. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам, в том числе по программам с господдержкой и субсидированием от застройщиков, где ставки начинаются от 0,1% в первый год кредита», - пояснил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.