Недвижимость

Многоквартирный дом построят в Пскове для расселения из аварийного жилья

Дом на 198 квартир построят на пересечении улиц Юности и Инженерной в Пскове для расселения из аварийного жилья. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году в Пскове продолжилась реализация областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". На территории города планируется расселить 52 многоквартирных дома, признанных аварийными. В связи с чем подписан контракт на проектирование и строительство 198-квартирного жилого дома. Его возведут на пересечении улиц Юности и Инженерной до конца 2023 года», - сказал сити- менеджер.

Помимо этого, в целях улучшения жилищных условий детей-сирот: 67 жилых помещений передали по договорам найма, за счет лимитов прошлого года приобрели 13 жилых помещений.

Борис Елкин добавил, что 29 молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Меру поддержки оказали в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Пскова». Финансирование осуществлялось за счет федерального и областного бюджетов.