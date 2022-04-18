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Недвижимость

Псковский застройщик ответил на самый популярный вопрос новоселов

21.04.2022 15:12|ПсковКомментариев: 0

Строительство начатых объектов будет закончено вовремя и в запланированных объемах. Уверенность в этом выразила заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова в ходе выезда на стройплощадку.

«Один из самых популярных вопросов будущих новоселов: "А будут ли дома достроены?" Вокруг говорят о подорожании строительных материалов, о сложностях с логистикой и с получением этих материалов в срок. Естественно, что люди, уже купившие квартиры, к тому же, по старым ценам, волнуются о сдаче домов. На наших площадках стоят краны, работа ведется в несколько смен. Дома будут закончены в срок», - заверила Светлана Сибилькова.

Существенной поддержкой она назвала банковское проектное финансирование. Оно же является гарантией сдачи домов. С июля 2019 года деньги покупателей квартир хранятся на банковских эскроу-счетах и перечисляются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. На реализацию проектов застройщики привлекают кредиты. Перед их выдачей банки тщательно изучают как проект, так и предыдущую деятельность застройщика. Одобрение проектного финансирования является синонимом надежности и стабильной работы.

 

Стройплощадки на Запсковье

В марте ГК «ЛУГ» получила проектное финансирование для продолжения строительства домов на улице Гдовской, 24 и улице Завеличенской, 19. С привлечением проектного финансирования продолжается строительство домов по улице Инженерной, 125 и Юности, 20. С начала года введены дома по улицам Инженерной, 123, Народной, 13 и Дмитрия Яковлева, 4, новоселье в них отпраздновали полторы тысячи человек. До конца года пройдет выдача ключей от квартир на улицах Инженерной, 132 и Крестки, 3 и 3А.19:17

Теги: #недвижимость #новостройки
Источник: Псковская Лента Новостей
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