Недвижимость

Псковская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доходности инвестиций в недвижимость

Псковская область заняла 39 место в рейтинге регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость в регионе за три года составила 9,7 %. Среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за три года без учета сдачи в аренду — 4,7 %.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

7 место — Санкт-Петербург;

13 место — Мурманская область;

19 место — Республика Карелия;

26 место — Калининградская область;

46 место — Ненецкий автономный округ;

53 место — Ленинградская область;

63 место — Новгородская область;

65 место — Архангельская область;

70 место — Вологодская область;

81 место — Республика Коми.

За последние три года самый высокий доход получили жители Республики Бурятия и Магаданской области. Здесь недвижимость, с учетом сдачи в аренду могла принести порядка 18% в год. В среднем по стране доход от вложений в недвижимость превысил ежегодную инфляцию на 11%.

Для исследования доходность считалась в среднем за три года (2019-2021) от момента прироста стоимости квартиры и сдачи ее в аренду. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась за вычетом потребительской инфляции. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.