Недвижимость

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Ставка по льготной ипотеке на новостройки, еще в феврале составлявшая 7%, в марте выросла до 12%. Теперь власти собираются вновь ее снизить на фоне смягчения политики ЦБ.

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам, сообщает РБК.

«Чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых. Да, действительно, недавно установили 12%, но ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение. Необходимо также продлить действие этой льготной ипотечной программы до конца текущего года», — сказал Владимир Путин. Сейчас программа действует до 1 июля.



Центральный банк России 28 февраля на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 9,5% до рекордных за всю историю рынка 20% годовых. Ее повышение привело к росту ставок по жилищным кредитам до 22–25% годовых. 23 марта правительство предложило повысить ставку по льготной ипотеке до 12% (до этого она составляла 7%). До этого в стране действовала льготная ипотечная программа для кредитов до 3 млн руб. по ставке 7%. Сумму займа для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области предложили поднять до 12 млн руб., а для других регионов — до 6 млн руб.

В конце марта Путин утвердил новые условия для льготной ипотеки. Однако в начале апреля ЦБ на еще одном внеплановом заседании снизил ставку до 17%. По прогнозу опрошенных РБК экспертов, тренд на смягчение денежно-кредитной политики продолжится, и на заседании 29 апреля регулятор может вновь снизить ключевую ставку — на этот раз до 15%.



Всего в стране действуют четыре льготные программы с господдержкой — семейная ипотека (ставка не более 6% годовых), ипотека на новостройки (ставка 12% годовых), дальневосточная ипотека (ставка не более 2% годовых), сельская ипотека (ставка не более 3% годовых).