Недвижимость

Ключевой фактор: ВТБ принимает активное участие в выдаче «Семейной ипотеки»

Рынок ипотеки получил очередной импульс к развитию. Спрос на кредиты поддержит перезапуск программы с господдержкой, по которой правительство установило ставку и увеличило максимально возможный размер займов вдвое.

Российское правительство с 1 апреля продлило программу государственной поддержки ипотеки, которая выступала ключевым фактором развития рынка первичного жилья с момента начала пандемии. В условиях высоких ставок по банковским кредитам программа предлагает сегодня наиболее выгодные условия.

В обновленной программе увеличен максимальный размер кредита. Для большинства российских регионов, включая Псковскую область, он вырос вдвое – с 3 до 6 млн рублей. Для центральных регионов - Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и Московской области сумма увеличилась до 12 млн. рублей.

Увеличение лимитов стало необходимой мерой. Стоимость жилья в России в прошлом году значительно выросла. Соответственно увеличилась и средняя сумма жилищного кредита. По данным Псковстата, цены на рынке жилья в Псковской области в прошлом году в большей степени выросли на первичном рынке. Средняя цена одного квадратного метра квартиры на конец 2021 года на первичке составила 49 325 рублей, тогда как на конец 2020 года она была на уровне 39 683 рублей.

Важно, что минимальная сумма первоначального взноса по льготной программе осталась прежней — 15% от стоимости недвижимости. А срок кредитования по-прежнему составляет до 30 лет. Программа распространяется на покупку жилья на первичном рынке, а также на покупку готового жилья у застройщика или готового жилого дома с земельным участком у застройщика-юридического лица или застройщика-индивидуального предпринимателя.

«Вслед за ростом ключевой ставки Центробанка РФ выросла и стоимость ипотечных кредитов. Несомненно, часть из них будет выдаваться по льготным условиям, которые более выгодны для заемщика, так как ставки по госпрограмме значительно ниже рыночных», − говорит Наталия Чиркова, управляющий ВТБ в Псковской области.

ВТБ подключился к обновленной программе с господдержкой первым из российских банков. Сегодня выдачи по стране уже приблизились к трем миллиардам рублей. В самом банке ставка по таким кредитам еще ниже, поскольку клиенты, использующие сервисы безопасных расчетов и электронную регистрацию на сделке, могут получить дополнительный дисконт в несколько процентных пунктов.

По словам Наталии Чирковой, продление программы сможет поддержать и строительный сектор, что будет способствовать сохранению рабочих мест, возведению новых объектов и завершению начатых. И как следствие, у жителей Псковской области появиться возможность улучшить свои жилищные условия.

«Сегодня, когда условия рынка нестабильны, программа становится для клиентов более чем актуальной. В первом квартале текущего года половину объема выдач кредитов в РОО "Псковский", заняли ипотечные кредиты с государственной поддержкой. Ожидаемо, что спрос на такие программы с господдержкой будет расти», − добавляет Наталия.

ВТБ также принимает активное участие в выдаче «Семейной ипотеки». В рамках этой программы финансирование доступно для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый и последующий ребенок. Ставка в ВТБ составляет от 5,7%.

Подробности на сайте Банк ВТБ (ПАО).