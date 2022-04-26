Недвижимость

Погасить долги по взносам на капремонт призвали жителей Дедовичского района

Региональный оператор проводит работу по повышению собираемости взносов на капитальный ремонт в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

Учитывая положительную практику взыскания взносов на капитальный ремонт в судебном порядке в Гдовском районе (за период с января по декабрь 2020 года собираемость взносов в муниципалитете составляла всего 46,67%, за аналогичный период в 2021 году уровень собираемости увеличился до 61,33%, за 2021 год в судебном порядке было взыскано 500 тысяч рублей), регоператор планирует активизировать претензионно-исковую работу с должниками в Дедовичском районе.

Так, по состоянию на март этого года собираемость взносов в муниципалитете составляет 76,39%, что существенно ниже, чем в среднем по Псковской области – 83,20%. Взыскать планируется около 430 тысяч рублей.

В ФКР подчеркнули, что оплата взносов на капитальный ремонт является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 181 Жилищного кодекса РФ. Наличие задолженности по взносам влечет за собой взыскание долга в судебном порядке. В результате собственникам придется оплатить еще госпошлину, судебные издержки, пени за несвоевременную оплату.

В связи с этим, регоператор обращается к жителям Дедовичского района с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность или заключить соглашение о рассрочке сроком до 12 месяцев в зависимости от размера задолженности.

Для предоставления рассрочки собственнику помещения необходимо обратиться в ФКР с заявлением о предоставлении рассрочки (бланк заявления есть на сайте - в разделе «Собственникам»/ «Документы собственникам»).

К заявлению необходимо предоставить:

- копию документа, подтверждающего право собственности заявителя на помещение в многоквартирном доме;

- копию документа, подтверждающего оплату взносов на капитальный ремонт не менее, чем за три последних месяца на дату оформления рассрочки платежа.

С 2016 по 2021 годы в Дедовичском районе выполнены работы по капитальному ремонту 31 конструктивного элемента в 23 многоквартирных домах на общую сумму более 39,03 миллиона рублей. В соответствии с утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества на территории муниципалитета в этом году запланированы работы по ремонту 10 элементов в 8 многоквартирных домах на сумму 9,54 миллиона рублей. На 2023 год запланированы работы по капитальному ремонту 4 элементов в 4 многоквартирных домах на сумму 4,25 миллиона рублей.

Также в связи с внесением изменений в статью 13 закона области 1336-ОЗ в части увеличения объемов средств, который регоператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование программы капремонта при актуализации краткосрочного плана на 2023 год, дополнительно будет включен капитальный ремонт 5 элементов в 4 МКД на сумму 7,72 миллиона рублей.

Необходимо отметить, что при достижении уровня собираемости хотя бы 90%, в муниципалитете можно будет дополнительно отремонтировать 4 плоские крыши или 4 фасада пятиэтажных трехподъездных домов.