Недвижимость

Свыше 70% псковичей направляют маткапитал на улучшение жилищных условий

Жилищные условия за счет материнского капитала в Псковской области улучшили более 31 тысячи семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по региону.

«С 2007 года более 31,1 тысячи семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Как и прежде, это направление программы стало самым востребованным. Всего по нему было подано 70,8% заявлений от общего количества всех поступивших обращений», - говорится в сообщении.

Порядка 16,7 тысячи семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первый взнос на приобретение или строительство жилья. Еще около 14,6 тысячи семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств. На эти цели пенсионный фонд перечислил семьям 12,3 млрд рублей.

В ПФР напомнили, что с 2020 года родители могут распорядиться маткапиталом на улучшение жилищных условий непосредственно через кредитные организации. В банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подается заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. То есть вместо двух обращений – в банк и пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы кредитные организации передают в ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение.

Направить средства на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

Всего в Псковской области с 2007 года (с начала реализации государственной программы по поддержке семей с детьми) более 48 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал.

Из них более 44,2 тысячи владельцев полностью или частично распорядились средствами МСК на общую сумму 13 млрд рублей, в 2022 году – 541,7 млн рублей.