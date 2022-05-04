Недвижимость

В Псковской области определили новые земельные участки под жилищное строительство

Сервис «Земля для стройки» пополнился новыми земельными участками в Пушкиногорском и Себежском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росреестра по Псковской области.

В апреле в учреждении состоялось очередное заседание оперативного штаба по проведению анализа эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для определения возможности вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.

Как отметили в управлении, на прошедшем заседании приняли решение о расширении границ вовлечения новых земельных участков, которые возможно использовать под жилищное строительство, в результате дополнительно были включены земельные участки общей площадью в три гектара, расположенные на территории Пушкиногорского и Себежского районов.

Свободные земельные участки расположены также на территории городов Пскова, Великих Лук, а также Островского, Печорского, Плюсского, Гдовского, Псковского (Борисовичи), Пыталовского, Пустошкинского, Локнянского, Порховского, Опочецкого, Дновского, Новоржевского, Новосокольнического, Усвятского и Невельского районов, добавили специалисты.

«На сегодняшний день на Публичной кадастровой карте размещены сведения о 121 земельном участке и территориях общей площадью 1174,2 гектара, имеющих потенциал для вовлечения под жилищное строительство», – сообщила заместитель руководителя псковского Росреестра Елена Шефова.

Всего в Псковской области выявлено 150 земельных участков и территорий общей площадью 1271,1 гектара, потенциально возможных для вовлечения под жилищное строительство. 58 земельных участков общей площадью 21,3 гекатара представлены заинтересованным лицам в пользование (вовлечены в хозяйственный оборот).

«Поиск участка осуществить довольно просто. Открываем Публичную кадастровую карту. Тип поиска "Жилищное строительство", вводим в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку – символы 60:* (без пробелов). Чтобы отправить сообщение о своей заинтересованности нажать на ссылку "Подать обращение" в информационном окне соответствующего объекта», – прокомментировал председатель общественного Совета при псковском Росреестре Виталий Козырев.