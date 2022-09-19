Недвижимость

Сбер: В Пскове удвоилось число льготных кредитов на жилье для семей с детьми

За 8 месяцев 2022 года по программе «Семейная ипотека» Сбербанк в Северо-Западном федеральном округе выдал 6760 кредитов, что в 2,2 раза больше, чем за этот же период годом ранее. При этом объем льготного кредитования вырос в 2,7 раза – до 35,3 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Более половины выданных кредитов с господдержкой для семей с детьми пришлось на Петербург – 4346 сделок на 25,6 млрд рублей, рост в 2,6 раза в количественном и в 3 раза в денежном выражении.

Псковичи с начала года оформили порядка 140 сделок по льготным кредитам на жилье. Общая сумма выданных кредитов составила более 370 млн рублей, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Семейная ипотека» — льготная программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом, напомнили в банке.

Растущая популярность таких кредитов объясняется, прежде всего, существенной выгодой – ставка по «Семейной ипотеке» в Сбере начинается от 5,3%.

Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15% стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Кроме того, в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках есть возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

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