Недвижимость

Псковичам рассказали, как обезопасить себя при выборе земельного участка

Для того чтобы обезопасить себя от действий мошенников при покупке недвижимости, следует тщательно проверить всю информацию и документы, подтверждающие право собственности на недвижимость. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной Кадастровой палаты, история объекта недвижимости – важный критерий при его приобретении.

«Безусловно, покупка недвижимости предполагает определенный риск, а чтобы минимизировать его – необходим тщательный анализ истории объекта недвижимости, отражаемый в выписке из Единого государственного реестра недвижимости», – напомнила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Покупая квартиру, дом либо иную недвижимость любое лицо может запросить информацию о том, кому принадлежит конкретный объект недвижимости и сколько раз этот объект был предметом сделок. Следует насторожиться, если переходы прав были очень частыми. Это может свидетельствовать о скрытых недостатках объекта или его приобретении путем мошеннических действий.

Данную информацию можно узнать в выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав.

Основным отличием выписки о переходе прав от остальных выписок из Единого государственного реестра недвижимости является то, что она содержит информацию обо всех собственниках объекта недвижимости, включая сведения об актуальных зарегистрированных и прекращенных правах.

Получить выписку о переходе прав не представляет сложностей. Это можно сделать двумя способами: в электронном виде через сервис «Личный кабинет правообладателя» на официальном интернет-портале www.rosreestr.ru при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, а также при личном обращении в любом отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

«Не забывайте интересоваться у продавца и о соседних участках – вас должны насторожить отметки "для промышленного производства", возможно, под вашими окнами планируют развернуть лесопилку или небольшой завод. Главное, не стесняться задавать вопросы, изучать местность, не только по справочным материалам, но и выезжая непосредственно на участок. Помните, что в противном случае вы можете потерять свои время и деньги», - объяснили в Кадастровой палате.