 
Недвижимость

Одной зарплаты москвича не хватит даже на полметра в новостройке

0

На один квадратный метр в московской новостройке во II квартале 2026 года требовалось уже 2,52 средней зарплаты против 2,32 годом ранее, следует из данных ЦБ и Росстата. Средняя стоимость метра на первичном рынке столицы за год выросла более чем на 18% до 481 тысяч рублей, тогда как темп роста зарплат оказался вдвое ниже.

В Санкт-Петербурге доступность жилья также снизилась — с 2,28 зарплат на метр в прошлом году до 2,32 в этом, в Московской области — с 1,7 до 1,74, а в Челябинской — с 1,52 до 1,63.

Новостройки дорожают быстрее доходов в том числе из-за сокращения бюджетного предложения и роста себестоимости строительства, объяснил гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По его словам, в Москве почти не осталось лотов дешевле 300 тыс. рублей за квадратный метр, а расходы девелоперов растут из-за логистики, материалов и инфраструктуры.

Льготные ипотечные программы также поддерживали спрос на первичном рынке и подталкивали цены вверх, рассказал директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

При этом в ряде крупных регионов жилье стало доступнее. В Дагестане соотношение снизилось примерно с 2,5 до 1,8 средней зарплаты за метр: новостройки подешевели на 19%, а доходы выросли. В Краснодарском крае и Ростовской области показатель уменьшился примерно с 2 до 1,7, пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026