Одной зарплаты москвича не хватит даже на полметра в новостройке

На один квадратный метр в московской новостройке во II квартале 2026 года требовалось уже 2,52 средней зарплаты против 2,32 годом ранее, следует из данных ЦБ и Росстата. Средняя стоимость метра на первичном рынке столицы за год выросла более чем на 18% до 481 тысяч рублей, тогда как темп роста зарплат оказался вдвое ниже.

В Санкт-Петербурге доступность жилья также снизилась — с 2,28 зарплат на метр в прошлом году до 2,32 в этом, в Московской области — с 1,7 до 1,74, а в Челябинской — с 1,52 до 1,63.

Новостройки дорожают быстрее доходов в том числе из-за сокращения бюджетного предложения и роста себестоимости строительства, объяснил гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По его словам, в Москве почти не осталось лотов дешевле 300 тыс. рублей за квадратный метр, а расходы девелоперов растут из-за логистики, материалов и инфраструктуры.

Льготные ипотечные программы также поддерживали спрос на первичном рынке и подталкивали цены вверх, рассказал директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин.

При этом в ряде крупных регионов жилье стало доступнее. В Дагестане соотношение снизилось примерно с 2,5 до 1,8 средней зарплаты за метр: новостройки подешевели на 19%, а доходы выросли. В Краснодарском крае и Ростовской области показатель уменьшился примерно с 2 до 1,7, пишут «Известия».