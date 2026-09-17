Ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент» меняет старую квартиру на новую

Теперь улучшить жилищные условия стало проще даже без крупных накоплений. Если у человека уже есть квартира на вторичном рынке, ее стоимость можно использовать при покупке новой квартиры в жилых комплексах застройщика «ЛУГ-девелопмент».

Все просто: клиент меняет уже имеющуюся квартиру на новую, а разницу в стоимости оплачивает ипотечным кредитом. Застройщик сотрудничает с ведущими банками, которые предлагают клиентам самые выгодные условия. По программе для обмена доступно более 30 вариантов планировок.

Помимо новой, комфортабельной квартиры, клиент получает уникальный набор привлекательных условий:

Экономия вашего бюджета - никаких дополнительных затрат;

Экономия времени – человек не ищет покупателя на свою квартиру и не занимается документами;

Надежность – застройщик внимательно и ответственно контролирует каждый этап сделки.

Подробности программы и доступные квартиры можно узнать в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис» или по телефону: 8(8112) 591-090.

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