 
Недвижимость

Ведущий застройщик Псковской области «ЛУГ-девелопмент» меняет старую квартиру на новую

0

Теперь улучшить жилищные условия стало проще даже без крупных накоплений. Если у человека уже есть квартира на вторичном рынке, ее стоимость можно использовать при покупке новой квартиры в жилых комплексах застройщика «ЛУГ-девелопмент».

Все просто: клиент меняет уже имеющуюся квартиру на новую, а разницу в стоимости оплачивает ипотечным кредитом. Застройщик сотрудничает с ведущими банками, которые предлагают клиентам самые выгодные условия. По программе для обмена доступно более 30 вариантов планировок.

Помимо новой, комфортабельной квартиры, клиент получает уникальный набор привлекательных условий:

  • Экономия вашего бюджета - никаких дополнительных затрат;
  • Экономия времени – человек не ищет покупателя на свою квартиру и не занимается документами;
  • Надежность – застройщик внимательно и ответственно контролирует каждый этап сделки.

Подробности программы и доступные квартиры можно узнать в офисах продаж «Магазин квартир» в ТЦ «Максимус» и ТРК «Акваполис» или по телефону: 8(8112) 591-090. 

Реклама: ООО «Риэлт Профи». ИНН 6027180351. Erid: 2SDnjePZX6s

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026