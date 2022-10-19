Недвижимость

Каким образом вносятся возражения в записи ЕГРН, рассказали псковичам

Собственники, права которых были нарушены при продаже объектов недвижимости, могут подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на недвижимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в кадастровой палате по Псковской области.

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«Данная запись вносится в ЕГРН в случае, когда предшествующий правообладатель недвижимости планирует обратиться в суд и оспорить переход права на объект. Мера направлена на предотвращение мошеннических схем с недвижимостью – перепродажи полученного незаконным путем имущества добросовестным покупателям», – отметила эксперт кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова.

Наличие в ЕГРН отметки о возражении в отношении зарегистрированного права не является основанием для приостановления или отказа в регистрации прав на данный объект в дальнейшем. Информация о наличии возражения отражается в выписке ЕГРН, что позволяет потенциальным покупателям узнать о существующих притязаниях на недвижимость и воздержаться от приобретения спорного объекта.

Обратиться с заявлением о внесении в ЕГРН записи о наличии возражения в отношении зарегистрированного права может собственник, право которого на недвижимость было зарегистрировано в ЕГРН ранее.

Подать заявление можно в любом офисе многофункционального центра. Если по истечении трех месяцев с момента внесения записи в ЕГРН, предшествующий правообладатель не обратился в суд для оспаривания зарегистрированного права, данная запись будет погашена. Отметка о наличии возражения также может быть погашена в любое время по заявлению предшествующего правообладателя, по обращению которого данная отметка была внесена в ЕГРН.

Оплата услуг, оказываемых Кадастровой палатой, осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет филиала, реквизиты размещены в сети интернет по адресу kadastr.ru, также реквизиты могут быть направлены на электронный адрес заказчика.

Для заключения договора на оказание платных услуг необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: Псков, улица Рабочая, 11, предварительно позвонив по телефону 8(8112) 649-301(добавочный 2120) для получения подробной информации.