Недвижимость

Горячую линию для семей мобилизованных запустил псковский Росреестр

Горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи семьям, близким родственникам призванных для участия в специальной военной операции граждан, начинает работать в управлении Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Консультации проводят:

отдел государственной регистрации недвижимости: 8(8112)68-71-31 (город Псков, Псковский район, Печорский район),

Великолукский межмуниципальный отдел: 8(81153) 6-79-09 (город Великие Луки, Великолукский район, Новосокольнический район, Куньинский район),

Гдовский межмуниципальный отдел: 8(81131) 2-32-24 (Гдовский, Дедовичский, Дновский, Плюсский, Порховский, Стругокрасненский районы),

Невельский межмуниципальный отдел: 8(81151) 2-37-40 (Невельский, Красногородский, Опочецкий, Себежский, Пустошкинский, Усвятский районы),

Островский межмуниципальный отдел: 8(81152) 3-23-07 (Островский, Бежаницкий, Локнянский, Новоржевский, Палкинский, Пушкиногорский, Пыталовский районы).

С 11 ноября члены семей мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Режим работы горячих линий (понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00).

«Росреестр готов оказать максимальное содействие семьям мобилизованных в разрешении имущественных вопросов, используя удобный инструмент взаимодействия - специализированную горячую линию», - добавили в ведомстве.