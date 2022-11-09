Горячую линию для семей мобилизованных запустил псковский Росреестр

Горячая линия, созданная для оказания консультационной помощи семьям, близким родственникам призванных для участия в специальной военной операции граждан, начинает работать в управлении Росреестра по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Консультации проводят:
С 11 ноября члены семей мобилизованных и участников СВО смогут получить в управлении Росреестра консультации, в том числе по оформлению недвижимости в собственность. Режим работы горячих линий (понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00).
«Росреестр готов оказать максимальное содействие семьям мобилизованных в разрешении имущественных вопросов, используя удобный инструмент взаимодействия - специализированную горячую линию», - добавили в ведомстве.