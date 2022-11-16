Недвижимость

Псковский застройщик рассказал о выгодах выплаты «Ипотеки траншами»

Для псковичей, покупающих квартиру в жилом комплексе «Заречье Park» в ипотеку, доступна программа «Ипотека траншами». Она позволяет выплачивать только половину ежемесячного взноса до момента ввода дома в эксплуатацию. Стоимость квартиры и срок кредитования при этом не увеличивается. Об особенностях программы во время встречи с журналистами на стройплощадке рассказала заместитель генерального директора группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Покупатели квартир получают возможность арендовать на сэкономленные деньги жилье, а те, кто рассчитывал на полный платеж, смогут откладывать на ремонт. Это очень привлекательное предложение, - уверена Светлана Сибилькова. - Считаю, что экономическая гибкость – залог успеха в нашем мире, а для наших уважаемых покупателей – возможность отпраздновать новоселье».

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ЖК «Заречье Park» расположен в микрорайоне Овсище. Локация с развитой транспортной, образовательной, торговой и рекреационной инфраструктурой ежегодно прирастает тысячами квадратных метров, сданных надежными застройщиками. Особенностью ЖК «Заречье Park» является увеличенное количество парковочных мест, продуманные планировки и применение современных технологий в домостроительстве.

Подробности по телефону 8 (8112) 793-793.